Арктика за бортом

В Инновационно-культурном центре - новая выставка «За бортом» калужского фотокорреспондента Анны ЗОЛОТИНОЙ. В Арктику на яхте «Апостол Андрей» наша коллега ходила 4 года подряд.

- Мне хотелось показать то, чего другие не покажут. Можно съездить в Париж, Чехию, Карелию - это доступно. А в Арктику путёвку не купишь, - говорит она.

«Будешь коком»

- Я была единственной женщиной на корабле, - рассказывает Анна. - Яхта шла вокруг Новой Земли. Это был мемориальный поход по маршруту знаменитых мореходов Саввы Лошкина и Владимира Русанова. А я сотрудничаю с клубом «Приключение» путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро. Им очень нравится художник Борисов, который писал Арктику с натуры. Возникла идея пофотографировать в тех местах, где написаны его картины, и устроить в Москве выставку.

Шли мы из Питера. И Шпаро в связи с этим проектом навязывал меня капитану Николаю Литау. Тот отказывался. Тогда Шпаро сказал: «Да ладно, не понравится - высадишь её». Яхта шла через Нарьян-Мар, и там меня могли выкинуть, оттуда я на самолёте уж долетела бы куда-нибудь. Капитан в итоге согласился, но строго сказал: «Пассажиры здесь не нужны, будешь ещё и коком».

- Земля Франца-Иосифа, остров Чампа. Чудо природы - загадочные сферолиты, которые выталкивает земля.

Главное - побольше перца

- До Соловков с нами шла кок Лена, которая готовила потрясающе. А я дома практически не готовлю. Но здесь - другое дело. Когда людям нравится, когда слышишь «спасибо» - это стимулирует. В нашем экипаже в разные моменты экспедиций было по 5–7 человек. В плавание мы набирали что хотели, закупались всякими вкусняшками - каперсами, маринованными грибочками, специями, сгущёнкой… Все из разряда непортящихся продуктов. И мне нравилось готовить, выдумывать разные блюда, например солянки с копчёной колбасой, тушёнкой, языком… Мужчины на яхте относились к этому попроще, некоторые говорили: «Нам бы картошечки с селёдочкой, а тут какие-то каперсы и оливки». Иногда делала драники, но они очень быстро разлетались. А ещё экипаж любит всё острое и солёное, и я поняла, что надо везде добавлять побольше перца, тогда всё всем понравится.

Особенно хорошо было готовить в спокойную погоду. Потому что, когда начинается качка, ничего не хочется - только бы полежать. Выворачивает каждые 2 минуты: помешал еду - побежал в гальюн. В какие-то моменты кажется, что сознание сейчас потеряешь. Тут лишь бы обжарить что-нибудь по-быстрому - и всё.

Пикник в честь 1 сентября на Новой Земле.

Денис готовит шашлык из оленины.

- На камбузе. Готовлю завтрак.

От красоты кружится голова

- Каждая экспедиция длилась примерно по 2 месяца. Капитан до последнего меня мурыжил и говорил, что высадит на земле. Иногда у меня нервы уже сдавали. Постоянно напоминал: «Завтра покидаешь нас». Но в конце концов подобрел и сказал: «Оставайся, я к тебе привык».

Экспедиции были летом и в начале осени, самая низкая температура в это время в Арктике была –5°С. Морская вода начинает замерзать при –4°С, на её поверхности появляется «сало» - льды, которые не затвердели. На нашей палубе, бывало, лежал снег, тросы обледеневали…

Но красота в Арктике невероятная. Фотографии не могут этого передать. Ты находишься в голубом, звенящем, абсолютно прозрачном пространстве. А когда на Земле Франца-Иосифа всё заискрилось от появившегося солнца, даже мужики рты пооткрывали. Потому что это просто невероятно, такого нигде не увидишь. В чистой лазурной воде отражаются облака, а вверху, в небе, отражается лёд. Всё сливается, и кажется, что голова сейчас закружится, потому что не понимаешь, где верх, а где низ. Всё голубое, всё искрится…

Даже слёзы иногда наворачивались, и в груди щемило от такой красоты.

- 4 утра. Моя вахта. Я любила предутренние вахты. Эта была спокойной, тихой, с лёгким снежком, с такой новогодней погодой.

Кормили медведей сгущёнкой

- Первого медведя мы встретили на Новой Земле. Он был пожелтевший, грязный, видимо, старый. Наш вахтенный начальник Денис пошёл искать на заброшенной метеостанции полезные для яхты шурешки. Вдруг слышим крик: «Медведь! Медведь!» А я всегда мечтала увидеть медведя, прямо ждала этого. Видим: Денис взлетел на прислонённую к крыше одного из домов лестницу. Что он делал бы, если бы её не оказалось - непонятно. Бежать бесполезно: у хищника сразу срабатывает охотничий инстинкт - догонять, а один прыжок медведя - 6–8 метров. Но у Дениса такая выдержка! Представляете, увидев медведя, он сразу достал фотоаппарат-мыльницу, сфотографировал зверя и только после этого взлетел на лестницу. Ну очень устойчивая психика.

Так вот, после крика «медведь!» капитан палит в воздух. Я говорю: «Вы что делаете, я же его ещё не сфотографировала!» Быстро меняю широкоугольник на телевик и бегу за медведем. Капитан хватает ружьё и бежит за мной. Денис видит такое дело, спускается, хватает какой-то дрын - и за нами. Орёт: «Идиоты, от медведя надо в другую сторону бежать!» Я бегу уже на пределе, задыхаюсь, а медведь идёт вперевалку, не торопясь. И расстояние при этом не сокращается. Вот насколько быстро они ходят - можно себе представить, как бегают. Медведь в какой-то момент останавливается, делает страшную гримасу, рычит. И я успеваю снять несколько кадров.

Потом мы ещё встречали медведей, фотографировались на их фоне, даже рыбу с яхты им кидали, сгущёнку. В банке проделывали дырку, сгущёнка вытекала, и мишка с удовольствием её лакал.

- Северная Земля. В океане на льдине. Откупились от медведя рыбой.

«Русских не видим»

- Жили мы всегда на яхте, даже во время остановок. У меня была своя каюта. Связь с землёй - спутниковая. Сотовые телефоны не работают. Везде, куда мы приходили, - на острова Диксон, Шпицберген, в Мурманск - нас очень хорошо встречали и всюду приглашали. В Баренцбурге (это наша сторона Шпицбергена) такой приём закатили! Шашлык организовали, в школу, в музей сводили. Я удивлялась: почему так радуются, мы же не иностранцы? А они говорят: «Русских не видим!» Там мы попали в советские времена. Вокруг - плакаты типа «Миру - мир», памятник Ленину, в магазинах продаются будёновки, берёзки из янтаря… А вот приезжаешь в норвежскую часть острова - европейский городок: аккуратненькие домики, лыжи, снегоходы. Там живёт много учёных. В местных ресторанчиках я попробовала копчёного кита, стейк из нерпы - вкусно. На норвежской стороне все завязано на медведях - открывашки, шапки продают с изображением косолапого. Даже в церкви чучело медведя стоит. При этом не дай Бог убить этого зверя, даже если будешь защищаться.

На краю Земли

- Иногда на меня наваливалось ощущение усталости, потому что замкнутое пространство, полярный день, холодная, ещё и солёная вода. Пресную воду и газ приходилось экономить. Я думаю, что эта привычка сохранилась на яхте с кругосветки - тогда в конце плавания осталась всего рюмочка воды и рюмочка солярки. Нам даже чай пить разрешалось только из небольших чашек, чтобы много не выпили. И когда новички пришли с большими железными кружками - капитан их обматерил: «Вы что, столько воды хлебать!»

Мылись мы примерно раз в неделю в банях на метеостанциях. Больше недели в чистом плавании не были. Потом на яхте поставили душ, но он работал на ледяной воде. А там и так всё время хочется согреться.

Однажды плохо привязали бочку солярки, так её в шторм смыло. И 200 литров топлива ушли. Правда, бочка была «левая», мы нашли её на одной из заброшенных полярных станций. Но капитана это вывело из себя, он грозился, что не будет нам печки. И пришлось некоторое время ходить в пуховиках. Потом нам сделали отопительную систему, которая работала от генератора, когда подзаряжали все приборы. И можно было её включить - тёплый воздух шёл по трубам в каюты. Я иногда брала эту трубу и клала в спальник в ноги - тепло!

Мыть голову я приспособилась солёной водой. Мне сказали: «Ты что, у тебя волосы будут, как лаком залитые!» Я думаю: «Попробую!» Иду с тазиком. Капитан сурово говорит: «Пресную воду не брать». Я киваю: «Хорошо, забортной помою». Он: «Газ не использовать». Я: «Ну и ладно, холодной вымою».

И потом, даже когда осталась пресная вода и мне разрешали её брать, всё равно мыла голову солёной. Мне нравилось: волосы вовсе не становились такими, будто залиты лаком, а были очень мягкими и пушистыми. А вот зубы чистить было противно, потому что вода не только солёная, но и горчит. Но я чистила.

Фото Арктики вы можете увидеть в течение месяца на выставке «За бортом» в Инновационном культурном центре. Вход бесплатный.