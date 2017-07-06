В Калужской области сменился министр строительства и ЖКХ

В четверг, 6 июля, стало известно о новом кадровом назначении в правительстве Калужской области. Теперь должность руководителя министерства строительства и ЖКХ занимает не Алексей Шигапов, а Егор ВИРКОВ (на фото). Об этом в «Народных новостях» сообщает пользователь Заинька.
- Как-то уж очень тихо-незаметно прошло назначение (читай, замена) нового министра строительства и ЖКХ КО, - пишет калужанка. – Только вчера был Шигапов А.Б., а сегодня уже Вирков Е.О. И куда делся вчерашний?
В пресс-службе администрации Калужской области эту информацию никак не комментируют, ссылаясь на отсутствие документов о новом назначении. Вместе с тем на странице министерства строительства и ЖКХ на сайте областной администрации в графе «министр» указано: «Егор Олегович Вирков». Хотя ещё утром 6 июля там значился Шигапов.
О Виркове известно, что прежде он занимал должность заместителя главы администрации Дзержинского района, а ещё ранее - заместителя министра строительства и ЖКХ,
Алексей Шигапов работал на посту министра строительства и ЖКХ региона с апреля 2015 года. Причины его отставки неизвестны.
Ожидается, что нового министра губернатор Анатолий АРТАМОНОВ представит на областной планёрке в понедельник, 10 июля.
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