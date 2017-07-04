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Гигантский дракон появился в Обнинске

04.07.2017 15:53 1 672 Елена Французова

В Обнинске на улице Московской появился гигантский дракон из железа. Его смастерил местный житель. Высота скульптуры - чуть более 2,5 метра.

- Скульптуру делал почти полгода, - рассказал нашему изданию во вторник, 4 июля, Андрей КОШЕЛЕВ. – Начал на новогодних праздниках. Я увлекаюсь ковкой, на следующие большие каникулы ещё что-нибудь смастерю. Уже есть задумки.

Железная композиция находится под видеонаблюдением. Мастер надеется, что её не сломают вандалы.

Фото: «Типичный Обнинск».


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Тэги: общество андрей кошелев

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