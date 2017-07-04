Гигантский дракон появился в Обнинске

В Обнинске на улице Московской появился гигантский дракон из железа. Его смастерил местный житель. Высота скульптуры - чуть более 2,5 метра.
- Скульптуру делал почти полгода, - рассказал нашему изданию во вторник, 4 июля, Андрей КОШЕЛЕВ. – Начал на новогодних праздниках. Я увлекаюсь ковкой, на следующие большие каникулы ещё что-нибудь смастерю. Уже есть задумки.
Железная композиция находится под видеонаблюдением. Мастер надеется, что её не сломают вандалы.
Фото: «Типичный Обнинск».
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