В Калуге вновь пропала 28-летняя женщина

В понедельник, 3 июля, ушла из дома и до сих пор не вернулась Екатерина БЕРНАЦКАЯ. Женщина живёт в Калуге на улице Гагарина.

- В полицию обратились родственники, - сообщили во вторник, 4 июля, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Приметы:

рост – 175-178 см.

xудощавое телосложение,

голубые глаза,

рыжие волосы,

носит очки.

Была одета в синие джинсы, черные кроссовки, ветровку песочного цвета с капюшоном. С собой у женщины был серый в клетку рюкзак, документы.

Напомним, что женщина уже уходила из дома. Это было в августе прошлого года. Тогда её обнаружили в больнице.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 (102).