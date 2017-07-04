В Калуге вновь пропала 28-летняя женщина

В понедельник, 3 июля, ушла из дома и до сих пор не вернулась Екатерина БЕРНАЦКАЯ. Женщина живёт в Калуге на улице Гагарина.
- В полицию обратились родственники, - сообщили во вторник, 4 июля, в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Приметы:
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Была одета в синие джинсы, черные кроссовки, ветровку песочного цвета с капюшоном. С собой у женщины был серый в клетку рюкзак, документы.
Напомним, что женщина уже уходила из дома. Это было в августе прошлого года. Тогда её обнаружили в больнице.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 (102).
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