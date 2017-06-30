В Яченском водохранилище опять запретили купаться

В пятницу, 30 июня, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленные данные по загрязненности водоемов в нашем регионе.
В Калуге вновь не рекомендуется лезть в воду в Яченском водохранилище. На прошлой неделе, напомним, пробы воды у берега в районе бора были чистыми.
Не рекомендуется купаться в следующих водоемах:
Калуга:
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Боровский район:
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Жуковский район:
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Дзержинский район:
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Медынский район:
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Юхновский район:
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Малоярославецкий район:
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Тарусский район:
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Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:
Калуга:
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Мосальский район:
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Куйбышевский район:
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Спас-Деменский район:
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Барятинский район:
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Кировский район:
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Бабынинский район:
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Козельский район:
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Перемышльский район:
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Мещовский район:
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Дзержинский район:
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Юхновский район:
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Износковский район:
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