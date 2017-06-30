В Яченском водохранилище опять запретили купаться

В пятницу, 30 июня, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленные данные по загрязненности водоемов в нашем регионе.

В Калуге вновь не рекомендуется лезть в воду в Яченском водохранилище. На прошлой неделе, напомним, пробы воды у берега в районе бора были чистыми.

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах:

Калуга:

река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),

Яченское водохранилище (район лодочной станции, район бора),

река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),

Рождественские пруды,

пруд Мостовский карьер (озеро Угорское),

пруд в д. Вырка Верхняя,

пруд в д. Вырка Нижняя (обнаружена патогенная сальмонелла).

Боровский район:

река Истья,

река Страдаловка,

река Протва.

Жуковский район:

река Протва.

Дзержинский район:

река Угра (п. Товарково),

река Шаня (г. Кондрово, ул.Набережная),

обводненный карьер д. Новоскаковское,

река Суходрев (п. Полотняный Завод).

Медынский район:

река Шаня в д. Радюкино,

река Медынка в г. Медынь.

Юхновский район:

река Угра (г. Юхнов, район монастыря).

Малоярославецкий район:

река Суходрев.

Тарусский район:

река Ока (в с. Волковское, в с. Кузьмищево, в с. Ладыжино, в районе б/о «Серебряный век», в городском парке).

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:

Калуга:

р. Песочня в районе базы отдыха «Лаврово-Песочня»,

Андреевский карьер,

озеро Резвань,

Сероводородные озера.

Мосальский район:

водоем г. Мосальск.

Куйбышевский район:

пруд в д. Падерки-Казенные,

пруды верхний и нижний в д. Садовище.

Спас-Деменский район:

озеро Лесхоз,

озеро Старый карьер,

озеро Новый карьер,

озеро Ангстрем,

озеро Ипотское.

Барятинский район:

озеро в с. Барятино, ул. Елкина,

озеро в д. Шершнево.

Кировский район:

озеро Нижнее (ул. Ломоносова; район плотины),

озеро Верхнее (пляж городского парка; ул. Набережная).

Бабынинский район:

пруд в д. Лапино,

пруд в д. Холопово.

Козельский район:

р. Другузка (пляж в черте города),

р. Жиздра (в районе ул. Колхозная; ул. Достоевского г. Козельска),

пруд г. Сосенский.

Перемышльский район:

озеро Бездонное (в черте населенного пункта, расположенного в границах с. Перемышль).

Мещовский район:

река Турея (пляж на проспекте Революции).

Дзержинский район:

озеро в д. Озеро,

река Угра (д. Тучнево, д. Люблинка).

Юхновский район:

река Кунава (г. Юхнов).



Износковский район:

пруд с. Износки.



