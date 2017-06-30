Глас народа
Пятница, 30 июня
66.44 / 68.96
$ 58.12 / 60.49
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В Яченском водохранилище опять запретили купаться

30.06.2017 15:22 2 287 Дмитрий Ивьев
В Яченском водохранилище опять запретили купаться

В пятницу, 30 июня, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленные данные по загрязненности водоемов в нашем регионе.

В Калуге вновь не рекомендуется лезть в воду в Яченском водохранилище. На прошлой неделе, напомним, пробы воды у берега в районе бора были чистыми.

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах:

Калуга:

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),
  • Яченское водохранилище (район лодочной станции, район бора),
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
  • Рождественские пруды,
  • пруд Мостовский карьер (озеро Угорское),
  • пруд в д. Вырка Верхняя,
  • пруд в д. Вырка Нижняя (обнаружена патогенная сальмонелла).

Боровский район:

  • река Истья,
  • река Страдаловка,
  • река Протва.

 

Жуковский район:

  • река Протва.

Дзержинский район:

  • река Угра (п. Товарково),
  • река Шаня (г. Кондрово, ул.Набережная),
  • обводненный карьер д. Новоскаковское,
  • река Суходрев (п. Полотняный Завод).

 

Медынский район:

  • река Шаня в д. Радюкино,
  • река Медынка в г. Медынь.

Юхновский район:

  • река Угра (г. Юхнов, район монастыря).

Малоярославецкий район:

  • река Суходрев.

Тарусский район:

  • река Ока (в с. Волковское, в с. Кузьмищево, в с. Ладыжино, в районе б/о «Серебряный век», в городском парке).

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:

Калуга:

  • р. Песочня в районе базы отдыха «Лаврово-Песочня»,
  • Андреевский карьер,
  • озеро Резвань,
  • Сероводородные озера.

 

Мосальский район:

  • водоем г. Мосальск.

Куйбышевский район:

  • пруд в д. Падерки-Казенные,
  • пруды верхний и нижний в д. Садовище.

Спас-Деменский район:

  • озеро Лесхоз,
  • озеро Старый карьер,
  • озеро Новый карьер,
  • озеро Ангстрем,
  • озеро Ипотское.

 

Барятинский район:

  • озеро в с. Барятино, ул. Елкина,
  • озеро в д. Шершнево.

 

Кировский район:

  • озеро Нижнее (ул. Ломоносова; район плотины),
  • озеро Верхнее (пляж городского парка; ул. Набережная).

Бабынинский район:

  • пруд в д. Лапино,
  • пруд в д. Холопово.

Козельский район:

  • р. Другузка (пляж в черте города),
  • р. Жиздра (в районе ул. Колхозная; ул. Достоевского г. Козельска),
  • пруд г. Сосенский.

Перемышльский район:

  • озеро Бездонное (в черте населенного пункта, расположенного в границах с. Перемышль).

Мещовский район:

  • река Турея (пляж на проспекте Революции).

Дзержинский район:

  • озеро в д. Озеро,
  • река Угра (д. Тучнево, д. Люблинка).

Юхновский район:

  • река Кунава (г. Юхнов).


Износковский район:

  • пруд с. Износки.


 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Пропавшая 14-летняя девочка нашлась 30.06.2017 15:56

Фестиваль семейной рыбалки 30.06.2017 11:18

Здание горуправы заложат ради кредита 30.06.2017 10:32

Жареные тараканы и личинки в шоколаде: в Калуге прошёл турнир по поеданию насекомых 30.06.2017 09:42

Решение проблемы недостроев в руках страховщиков 30.06.2017 08:30

29.06.2017 17:46 648 5
27.06.2017 19:05 3050 17
27.06.2017 12:46 1518 4
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
Калужская область
чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

пт 30 июня, 18:00
Мастер-класс по фокусам
Безумная лаборатория
сб 01 июля, 13:00
Научное шоу "Сила тока"
Безумная лаборатория
вс 02 июля, 14:00
Ковбойские игры
Безумная лаборатория
вс 02 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

сб 01 июля, 19:00
Концерт Сюзанны Бериван
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 08 июля, 19:00
Шоу-концерт "Рок-н-ролл на пляже"
Калуга
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Холодное танго
Тачки 3
Трансформеры: Последний рыцарь
Гадкий я 3
Новости компаний

«Ростелеком» защитил клиентов от вирусов WannaCry и Petya

Новые возможности в компании «Армтек»

Атрибуты успеха для форекс-трейдера

Праздник талантов «Эликора»

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57

Нитуш's блог - Питер, первый раз в жизни увидеть, побывать - и влюбиться!!!!!!

Нитуш 26 июн 2017 22:24

Человеческое - Летняя память

drughunter 23 июн 2017 21:16