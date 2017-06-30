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Жареные тараканы и личинки в шоколаде: в Калуге прошёл турнир по поеданию насекомых

30.06.2017 09:42 31 1861 Елена Французова

В четверг, 29 июня, в одном из кафе Калуги прошёл турнир по поеданию жуков. Желающих испытать себя и новые вкусовые ощущения набралось 12 человек, среди них были и три очаровательные девушки.

Сначала сам конкурс воспринимался как шутка. А когда на столе появились сковородка, масло, шоколад и коробочки с живыми, извивающимися насекомыми, участники поняли – всё всерьёз.

- О, они ещё живые! Боже мой!

- Какие страшные! Бррр, - разглядывали конкурсанты будущие блюда.

- Мы будем их жарить на сливочном масле, покрывать шоколадом, некоторых можно употреблять в сыром виде, - рассказывала Ольга Зинофонова. Она-то и вырастила этих насекомых.

- А вы сами пробовали их? – поинтересовалась я.

- Честно говоря, нет. Я пробовала только улиток. Но не сегодня, - ответила Ольга.

После этого она достала активированный уголь и лекарство от отравления.

Участвующие молодые люди при виде лекарств сморщились и переставили их на другой столик.

- Мы за безопасность, - поясняла улыбчивая Ольга.

- Первыми будут вот эти ребята, они самые простые в приготовлении, их можно есть живыми, - с этими словами Ольга подняла вверх коробочку, кишащую турецкими тараканами.

Есть насекомых предстояло на скорость. При этом их нельзя было глотать, нужно именно прожёвывать. Иначе невозможно почувствовать пикантный вкус блюд.

Все насекомые готовились на глазах участников: на электроплитку поставили сковородку, растопили в ней сливочное масло и добавили ещё живых тараканов. Насекомые жарились несколько минут.


- Мммм, а запах-то какой! - комментировал шеф-повар. – Пахнет креветками.

Первым блюдо на предмет готовности отведал местный дегустатор Дмитрий.

- Вкусняшка, даже солить не надо. На курицу немного похож, - хрустя жареным тараканом, комментировал он.

После этого по таракану дали всем участникам.

Парни закрывали глаза, девушки морщились, но ели.

- Жареные семечки. Ничего, хорошо, - комментировал один молодой человек.

- По вкусу напоминают кабачковые семечки, - добавлял другой.

- Как попкорн, – хором заявили девушки.


Вслед за тараканами зажарили сверчков.

- Хрустящие, внутри немного кишочков, - смаковали сверчков парни.

– Лучше, чем я ожидал.

- Прям нежные такие!

- По вкусу похожи на тараканов,  только немного вкуснее, - говорили девушки.

После каждого тура отсеивались самые нерасторопные гурманы. Девушки держались до конца. Они признались, что жаждут отведать личинок в шоколаде.

В шоколаде готовили зофобасов. Они напоминали червей. Повар накалывал их на шпажку, а потом макал в шоколад.

- Жёсткие! – отмечали участники.

- Живые интереснее!

- Для гурманов есть ещё те, что шевелятся, - отвечал повар.

- Шоколад перебивает весь вкус, – признались девушки.


Ещё одно экзотическое блюдо.

В предпоследнем конкурсе нужно было съесть улиток. Их оставили на сладкое. Улитки оказались самым безобидным блюдом.

В итоге в финал прошли двое – Вероника и Андрей. Им предстояло на скорость ложками поедать живых жуков-чернотелок.

- Это лечебный жук, некоторые люди просто так употребляют его в пищу, потому что считают, что в нём содержится много витаминов и микроэлементов. Якобы, он помогает  от всех болезней. Я сама не проверяла, побаиваюсь, но люди едят. Главное - в это верить, - рассказывала Ольга.

Видно было, что Веронике вовсе не хочется поедать живых жуков. Подружки предлагали ей снять свою кандидатуру, но она решила дойти до конца. Но в конкурсе девушка проиграла. Ведь Андрей поедал жуков с такой скоростью, что только ложка стучала, да за зубами хрустело. Но добавки не попросил.

Андрей Саркисов и Вероника Васичева.

- В принципе, я шёл сюда за победой. Всё хотелось попробовать, - признался победитель Андрей Саркисов. - Некоторые вещи я употреблял в экзотических странах. Думал, что здесь будет полная тарелка, а давали лишь по одному насекомому. Было бы интересно посмотреть, как бы мы сели друг напротив друга с полной тарелкой и прям ложками ели бы сырых насекомых. Вот это было бы круто.

- Я пришла за новыми ощущениями. Всё было очень вкусно. А последнее блюдо горчило, - рассказала Вероника Васичева.

Победителю достался абонемент на один день в кафе и пять сэндвичей.

Фото автора.


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Тэги: фоторепортаж общество

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