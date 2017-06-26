Клещей стало меньше

В этом году в Калужской области к врачам обратилось 579 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 195 детей. Такие данные в понедельник, 26 июня, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
За этот же период прошлого года пациентов было больше – 700 и 273 соответственно. Связано ли это с более холодной погодой, санитарные врачи не уточняют.
При исследовании снятых с людей клещей установлено, что они являлись переносчиками возбудителя боррелиоза в 12,6% случаев. Год назад было 13,9%.
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