Клещей стало меньше

В этом году в Калужской области к врачам обратилось 579 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 195 детей. Такие данные в понедельник, 26 июня, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

За этот же период прошлого года пациентов было больше – 700 и 273 соответственно. Связано ли это с более холодной погодой, санитарные врачи не уточняют.

При исследовании снятых с людей клещей установлено, что они являлись переносчиками возбудителя боррелиоза в 12,6% случаев. Год назад было 13,9%.