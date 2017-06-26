Калужскую ферму закроют из-за птиц

В понедельник, 26 июня, на планёрке в горуправе обсудили развитие сельского хозяйства в Калуге.
В частности, заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Роман ЕВСТРАТОВ рассказал,что недавно появился запрет размещать вблизи аэропортов фермы.
- Запретная зона составила 15 км, - подчеркнул он. - Так как хозяйство может способствовать размножению птиц. Одна ферма оказалась в этой зоне.
Сейчас решается судьба этого хозяйства.
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