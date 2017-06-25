Памятник Дзержинскому вновь открыли в Калуге

В пятницу, 23 июня, в Калуге после реставрации открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Он установлен во внутреннем дворе управления ФСБ по Калужской области.

Создали монумент, напомним, на калужской скульптурной фабрике в 1986 году. Реставрацию памятнику приурочили к 140 годовщине Дзержинского, которая будет отмечаться в сентябре.

- Феликс Эдмундович Дзержинский внес огромный вклад в ликвидацию экономической разрухи, в восстановление и развитие практически всех отраслей промышленности России в период нахождения на должности наркома путей сообщения, также являлся Председателем Высшего Совета Народного Хозяйства страны, - рассказали нам в УФСБ. - Инициатива борьбы с детской беспризорностью принадлежала Дзержинскому. Созданная им система детских воспитательных учреждений для лиц, лишенных родителей, функционирует и поныне. В результате этой работы за 3 года в советской России не осталось голодных, обездоленных и лишенных заботы и тепла детей.