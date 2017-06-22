Новорожденный калужский зубрёнок попался в фотоловушку

В среду, 21 июня, «Калужские засеки» на своей официальной странице выложили видео с новорожденным зубрёнком.
- Как правило, зубрята появляются на свет в мае - начале июня. Перед этим коровы уединяются, а затем прячутся с новорожденным теленком в глубине леса в течение некоторого времени, чаще месяца, - сообщают в заповеднике. - И вот фотоловушка, установленная на южном участке заповедника, зафиксировала, как зубрица привела новорожденного зубренка, у которого ещё не отвалилась пуповина, на водопой.
Видео: «Калужские засеки».
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