Берега Оки очистили от скверны именем макаронного монстра

Калужские адепты Церкви Летающего Макаронного Монстра - пародийной религии, основанной 12 лет назад в США - очистили от мусора правый берег Оки напротив Парка культуры и отдыха. На месте, где до акции валялись горы пластиковых бутылок, они высадили 30 саженцев сакуры.

- Эту весну мы посвятили монстроугодным делам нашего района - разгребанию и утилизации остатков пикников и посадке трех десятков плодовых сакур под перспективу устройства полного феншуя, - вовсю стебаясь рассказали калужане в четверг, 22 июня, на своей странице в «ВКонтакте». - Процесс был сложным, но благодаря дождливой погоде все саженцы успешно прижились, хоть ростки и пошли спустя полтора месяца после посадки, что однозначно свидетельствует о присутствии Макаронной Благодати.

Церковь Летающего Макаронного Монстра, или пастафарианство основал американский физик Бобби Хендерсон в 2005 году в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас, требующего ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению. Название основано на игре слов, и ассоциируется с растафарианством и итальянским словом «паста» означающим макаронные изделия, а последователи называют себя пастафарианами.

В России зарегистрировано около трёх десятков религиозных групп пастафарианской церкви.