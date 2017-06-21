Калужанам расскажут о болезнях за рубежом

С понедельника, 26 июня, в Калужской области заработает «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом.

До 10 июля все желающие могут позвонить ведущему специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Нине Васильевне Чумаковой (телефон 55 14 90) либо зам. начальника отдела защиты прав потребителей Оксане Константиновне Астаховой (телефон 55 20 24).

Также можно позвонить в консультационный центр ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Калужской области» по телефону 57 11 81.