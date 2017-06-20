23-летнего мужчину оштрафовали за песню в интернете

Жуковский районный суд на днях оштрафовал на 1000 рублей 23-летнего мужчину из Белоусово.
На своей странице в социальной сети он разместил аудиозапись, которую два года назад один из российских судов признал экстремистской. Песня внесена в федеральный список экстремистских материалов.
|
Строителей-нелегалов задержали в Людиново 20.06.2017 15:20
В Калуге состоится встреча с автором романа-саги «Русский крест» 20.06.2017 15:16
Предприниматель спустил пруд, чтобы избавиться от щуки и окуня 20.06.2017 12:31
Губернатор предложил ограничить количество детей в приемных семьях 20.06.2017 09:54
Артамонов предложил скинуться на новый памятник 20.06.2017 08:53
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: