23-летнего мужчину оштрафовали за песню в интернете

Жуковский районный суд на днях оштрафовал на 1000 рублей 23-летнего мужчину из Белоусово.

На своей странице в социальной сети он разместил аудиозапись, которую два года назад один из российских судов признал экстремистской. Песня внесена в федеральный список экстремистских материалов.