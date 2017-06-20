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Строителей-нелегалов задержали в Людиново

20.06.2017 15:20 0 449 Дмитрий Ивьев
Строителей-нелегалов задержали в Людиново

На днях в Людиново сотрудники полиции проверили одну из крупных строительных площадок. Там они задержали 14 мигрантов, которые работали без патентов. Двое из строителей находились в России нелегально.

- На момент проверки иностранные граждане находились на строительной площадке, были одеты в спецодежду и осуществляли различные общестроительные работы, - подчеркивают в УМВД по Калужской области.

Полицейские составили 18 протоколов по статьям «незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ» и «нарушение режима пребывания в РФ».

Сейчас выясняется, кто именно нанял на работу иностранцев.

Фото: УМВД по Калужской области.


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Тэги: общество

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