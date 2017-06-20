Артамонов предложил скинуться на новый памятник

В понедельник, 19 июня, губернатор области Анатолий Артамонов дал поручения по решению вопроса установки в Боровске памятника жертвам политических репрессий. По информации главы районной администрации Ильи Веселова, сейчас идет согласование вопросов с градостроительным советом, депутатами и общественностью, готовится документация для открытого конкурса на внешний облик мемориала, объявлен сбор средств на его создание.
Анатолий Артамонов напомнил, что в Калуге уже давно установлен памятник жертвам политических репрессий, средства на который в свое время собрали жители областного центра.
- Памятник особенно ценен тогда, когда в его создание внесли свою лепту простые люди, - цитирует губернатора пресс-служба правительства Калужской области.
Глава региона поручил руководству Боровского района не откладывать решение вопроса на следующий год, а установить монумент уже в этом году.
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