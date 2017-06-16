Монастырь хочет забрать школу

Поводом для написания этой статьи стала публикация, размещённая калужанкой Ольгой Коноваловой на прошлой неделе в одной из социальных сетей. В ней речь идёт о конфликтной ситуации, возникшей между школой № 20, расположенной в Подзавалье, на улице Широкой, и её соседом - Свято-Лаврентьевым монастырём.

Территориальные споры

- Руководство монастыря не оставляет попыток забрать себе здание школы со всеми постройками и земельным участком площадью 14 458 кв. м, - пишет Ольга. - На то есть веские, как оно считает, основания. Мол, школу построили на территории монашеского кладбища, поэтому учиться там нельзя.

Здание образовательного учреждения, по сведениям калужанки, руководство монастыря планирует приспособить под певческую школу. Детей же оно предлагает распределить по соседним школам, тем более что их не так много - примерно 150 человек.

- Неужели такое возможно - отдать школу монастырю? - удивляется автор публикации. - На каком основании? Ведь объект никогда не был имуществом религиозного назначения. Никто не против певческих школ, но причём здесь городская школа? Говорят, слухи вполне могут стать явью уже в сентябре: в канун нового учебного года образовательное учреждение, возможно, расформируют.

Из истории монастыря

Когда мы начали разбираться в ситуации, выяснилось, что этот конфликт длится уже лет пять. Именно тогда, в 2012-м, руководство обители предприняло первую попытку заявить права на здание образовательного учреждения и пришкольный участок. Чтобы понять суть претензий, стоит сказать несколько слов об истории Свято-Лаврентьева монастыря. Он был построен в 1515 году и существовал до 1918 года. Затем в его стенах располагались Калужские пехотно-командные курсы, а в 1920-м создали лагерь принудительных работ, в котором содержались политические и уголовные заключённые и военнопленные. В 1921 году по приказу коменданта лагеря были разбиты скульптурные надгробия монастырского некрополя. Первый этаж Рождественского собора переоборудовали в тюрьму, стенные росписи замазали краской.

Решение о ликвидации монастыря было принято в 1929-м. В том же году снесли Рождественский собор. Часть сохранившихся монастырских зданий заселили. На территории обители, в том числе на той, где располагался некрополь, построили домики-времянки. Кладбище превратили в огороды, а фамильные склепы - в хранилища для овощей.

Возрождение монастыря началось в 1994 году. Уцелевшие строения передали Калужской епархии, было создано архиерейское подворье. Домики-времянки расселили. Сейчас монастырю передали практически все сохранившиеся корпуса обители, ведутся работы по восстановлению колокольни и главного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Школа «на костях»?

Трёхэтажное здание школы № 20 к Свято-Лаврентьеву монастырю никакого отношения в общем-то не имеет. Если не считать того, что оно находится на землях, принадлежавших когда-то обители. Построили школу в 1969 году, когда монастырь стоял в развалинах. Но руководство монастыря этот аргумент веским не считает.

- Я на рабочей комиссии предложил передать школу православной церкви - в ней сейчас всё равно местных детей почти нет, - рассказывал в 2012 году в интервью газете «Калужская неделя» настоятель Свято-Лаврентьева монастыря отец Пафнутий. - Мы сохранили бы общеобразовательный профиль заведения, но с включением в школьный курс спецпредметов православной направленности. Ещё одно наше условие - чтобы это была школа для мальчиков. Здесь мы готовили бы певчих, формировали у детей музыкальный вкус, воспитывали в них патриотов России.

К тому же, по словам отца Пафнутия, образовательное учреждение якобы стоит на монастырском кладбище. Тогда, в 2012-м, эта информация наделала много шума. В школу даже специальная комиссия приезжала. Но подтверждений того, что раньше там располагался некрополь, не нашлось.

- Нет, захоронений на территории школы не было, - рассказал нам один из калужский краеведов. - Кладбище находилось чуть в стороне. Позже там стояли времянки.

«Спасибо. До свидания»

Вторую «атаку» на школу монастырь предпринял через два с половиной года. И вот теперь сделан третий заход.

- В первый раз об этом слышу, - прокомментировал отец Пафнутий, когда мы дозвонились ему на мобильный с просьбой прокомментировать опубликованную в социальных сетях информацию о том, что монастырь просит руководство региона передать ему здание школы № 20 и пришкольный участок.

- То есть вы ни к кому с подобными просьбами не обращались? - уточнили мы.

- Нет, почему? Обращался и даже на телевидении выступал, что школа стоит на монашеском кладбище. Вы считаете, это нормально, да? - ответил наш собеседник. Но затем быстро свернул разговор:

- О том, что школу передают, я пока ничего не знаю и ответить вам не могу. Всё. Спасибо, до свидания.

«Закрывать школу не планируем»

В образовательном учреждении на эту тему говорят неохотно:

- О том, что нас хотят закрыть, ничего не слышали. Да, набор в 1-й класс ведём.

Но при этом голос у моего собеседника звучит напряжённо и взволнованно.

То же самое нам сказали и в Управлении образования г. Калуги.

- Мы этот вопрос вообще не рассматривали. 20-я школа функционирует и будет работать на своей базе. Почему она должна куда-то уйти, непонятно, - прокомментировала нам заместитель руководителя ведомства Альбина БОБРОВА. - В микрорайоне есть запрос на школу, учащихся там достаточно. Более того, это школа полного дня. Количество учебных мест нужно увеличивать, а не сокращать. Но подобные предложения в Управление образования не поступали. Школа будет работать, как работала.

Мы, кстати, выяснили, что образовательное учреждение, хотя и является «девятилеткой», но по всем основным параметрам: качество образования, воспитания, условия обучения - имеет едва ли не самые высокие показатели в городе. Здесь активно проводится внеурочная работа. Кстати, это единственная школа в Калуге, которая работает в режиме полного дня.

- Учащихся у нас немного, потому что здание изначально не рассчитано на большое количество детей, - говорят в образовательном учреждении. - Разместить в нём 500 и даже 300 человек не получится. У нас площадь самого большого кабинета - 50 кв. м. При том что на одного ребёнка по нормативам положено 2,5 кв. м. А ещё наша школа - единственный в этом микрорайоне социальный, образовательный и культурный элемент.

«Не по-божески»

Слова чиновников, которые говорят, что речь о закрытии учебного заведения не идёт, конечно, должны внушать оптимизм. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Например, недавно в школу звонили из Управления экономики и имущественных отношений - просили прислать информационную справку об образовательном учреждении: «Сказали, что вроде бы хотят начать процесс передачи школы». Потом, правда, разговор на эту тему быстро свернули и больше к нему не возвращались. Но учителя переживают: «Каждые два-два с половиной года возникает этот вопрос. Будет этому конец?»

Возмущает позиция монастыря и многих других калужан.

- В последнее время с возвратами церкви зданий и сооружений перебор, - пишут люди в социальных сетях. - Реально непонятно: зачем так много? Если бы в этих помещениях организовывались хосписы, богадельни, приюты для несчастных, наверное, были бы за, но тут… Не по-божески это.