Роспотребнадзор рассказал, где можно и нельзя купаться в Калужской области

В пятницу, 16 июня, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало списки водоёмов, в которых можно и нельзя купаться.
В запретном списке вода не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической загрязненности.
Не рекомендуется купаться:
Калуга
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Боровский район
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Жуковский район
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Дзержинский район
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Медынский район
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Юхновский район
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Малоярославецкий район
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Тарусский район
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Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:
Калуга
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Мосальский район
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Куйбышевский район
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Спас-Деменский район
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Барятинский район
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Кировский район
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Бабынинский район
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Козельский район
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Перемышльский район
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Мещовский район
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Дзержинский район
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Юхновский район
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Износковский район
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