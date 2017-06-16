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Роспотребнадзор рассказал, где можно и нельзя купаться в Калужской области

16.06.2017 09:47 7 1196 Дмитрий Ивьев
Роспотребнадзор рассказал, где можно и нельзя купаться в Калужской области

В пятницу, 16 июня, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало списки водоёмов, в которых можно и нельзя купаться.

В запретном списке вода не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической загрязненности.

Не рекомендуется купаться:

Калуга

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД)
  • Яченское водохранилище (район лодочной станции, район Бора)
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск)
  • Рождественские пруды
  • пруд Мостовский карьер (озеро Угорское)
  • пруд Вырка Верхняя
  • пруд Вырка Нижняя (обнаружена патогенная сальмонелла)
  • Сероводородные озера

Боровский район

  • река Истья
  • река Страдаловка
  • река Протва

Жуковский район

  • река Протва

Дзержинский район

  • река Угра (п. Товарково)
  • река Шаня (г. Кондрово, ул. Набережная)
  • обводненный карьер д. Новоскаковское
  • река Суходрев (п. Полотняный Завод)

Медынский район

  • река Шаня в д. Радюкино
  • река Медынка в г. Медынь

 

Юхновский район

  • река Угра (г. Юхнов, район монастыря)

Малоярославецкий район

  • река Суходрев

Тарусский район

  • река Ока (в с. Волковское (Очаковские горы), в с. Кузьмищево (п. Строитель), в с. Ладыжино в р-не ДОЛ «Звездный», в районе б/о «Серебряный век», в городском парке)

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:

Калуга

  • р. Песочня в районе базы отдыха «Лаврово-Песочня»
  • Андреевский карьер
  • озеро Резвань

Мосальский район

  • водоем г. Мосальск

Куйбышевский район

  • пруд д. Падерки-Казенные
  • пруды верхний и нижний в д. Садовище

 

Спас-Деменский район

  • озеро «Лесхоз»
  • озеро «Старый карьер»
  • озеро «Новый карьер»
  • озеро «Ангстрем»
  • озеро «Ипотское»

 

Барятинский район

  • озеро в с. Барятино ул. Елкина
  • озеро д. Шершнево

 

Кировский район

  • озеро Нижнее (ул. Ломоносова; район плотины)
  • озеро Верхнее (пляж городского парка; ул. Набережная)

Бабынинский район

  • пруд д. Лапино
  • пруд д. Холопово

 

Козельский район

  • р. Другузка (пляж в черте города)
  • р. Жиздра (в районе ул. Колхозная; ул. Достоевского г. Козельска)
  • пруд г. Сосенский

Перемышльский район

  • озеро Бездонное (в черте населенного пункта, расположенного в границах с. Перемышль)

Мещовский район

  • река Турея (пляж на проспекте Революции)

Дзержинский район

  • озеро в д. Озеро
  • река Угра (д. Тучнево, д. Люблинка)

Юхновский район

  • река Кунава (г. Юхнов)

Износковский район

  • пруд с. Износки


 


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Тэги: общество экология

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