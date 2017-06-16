Роспотребнадзор рассказал, где можно и нельзя купаться в Калужской области

В пятницу, 16 июня, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало списки водоёмов, в которых можно и нельзя купаться.

В запретном списке вода не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической загрязненности.

Не рекомендуется купаться:

Калуга

река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД)

Яченское водохранилище (район лодочной станции, район Бора)

река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск)

Рождественские пруды

пруд Мостовский карьер (озеро Угорское)

пруд Вырка Верхняя

пруд Вырка Нижняя (обнаружена патогенная сальмонелла)

Сероводородные озера

Боровский район

река Истья

река Страдаловка

река Протва

Жуковский район

река Протва

Дзержинский район

река Угра (п. Товарково)

река Шаня (г. Кондрово, ул. Набережная)

обводненный карьер д. Новоскаковское

река Суходрев (п. Полотняный Завод)

Медынский район

река Шаня в д. Радюкино

река Медынка в г. Медынь

Юхновский район

река Угра (г. Юхнов, район монастыря)

Малоярославецкий район

река Суходрев

Тарусский район

река Ока (в с. Волковское (Очаковские горы), в с. Кузьмищево (п. Строитель), в с. Ладыжино в р-не ДОЛ «Звездный», в районе б/о «Серебряный век», в городском парке)

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:

Калуга

р. Песочня в районе базы отдыха «Лаврово-Песочня»

Андреевский карьер

озеро Резвань

Мосальский район

водоем г. Мосальск

Куйбышевский район

пруд д. Падерки-Казенные

пруды верхний и нижний в д. Садовище

Спас-Деменский район

озеро «Лесхоз»

озеро «Старый карьер»

озеро «Новый карьер»

озеро «Ангстрем»

озеро «Ипотское»

Барятинский район

озеро в с. Барятино ул. Елкина

озеро д. Шершнево

Кировский район

озеро Нижнее (ул. Ломоносова; район плотины)

озеро Верхнее (пляж городского парка; ул. Набережная)

Бабынинский район

пруд д. Лапино

пруд д. Холопово

Козельский район

р. Другузка (пляж в черте города)

р. Жиздра (в районе ул. Колхозная; ул. Достоевского г. Козельска)

пруд г. Сосенский

Перемышльский район

озеро Бездонное (в черте населенного пункта, расположенного в границах с. Перемышль)

Мещовский район

река Турея (пляж на проспекте Революции)

Дзержинский район

озеро в д. Озеро

река Угра (д. Тучнево, д. Люблинка)

Юхновский район

река Кунава (г. Юхнов)

Износковский район

пруд с. Износки



