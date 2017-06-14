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В Калуге состоится встреча с автором романа-саги «Русский крест»

14.06.2017 16:57 4 390 Сергей ПЕТРОВ
В Калуге состоится встреча с автором романа-саги «Русский крест»

В среду, 21 июня, в 14:00 в актовом зале библиотеки им. В.Г. Белинского, состоится встреча читателей с Александром Лапиным, автором романа-саги «Русский крест», состоящей из книг:

  • «Утерянный рай»
  • «Непуганое поколение»
  • «Благие пожелания»
  • «Вихри перемен»
  • «Волчьи песни»

Калужанам Александр Лапин известен по статьям из рубрики «Русский вопрос» газеты «Калужский перекресток».

Краткая биография

 

Александр Лапин родился в 1952 году в казачьей станице Прохладная Кабардино-Балкарской АССР.

В 1978 с отличием закончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Работал в журнале «Автомобильный транспорт Казахстана» корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, а потом и главным редактором этого издания.

В 1986 году пришел в «Комсомольскую правду» собкором по Казахстану. За 15 лет прошел путь от журналиста до заместителя генерального директора газеты. Под его руководством была создана региональная сеть «Комсомольской правды».

В 2000 году переехал в Воронеж, создал собственный газетный бизнес, который в качестве главного редактора и генерального директора возглавлял до 2010 года.

В настоящее время проживает в селе Сенное Воронежской области, занимается литературной деятельностью.

Александр ЛАПИН - член Союза писателей России.

Премии и награды

  • Премия Правительства РФ в области средств массовой информации 2015.
  • Национальная премия «Лучшие книги и издательства - 2014».
  • Международная литературная премия имени Валентина Пикуля.
  • Литературная премия «Русский позитив».
  • Золотая медаль Союза журналистов Казахстана.
  • Памятная медаль Года литературы в Российской Федерации.

Телефон для справок: 79-04-54.

Напомним: встреча состоится в среду, 21 июня, в 14:00 в актовом зале библиотеки им. В.Г. Белинского по адресу: ул. Луначарского, 6а.


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Тэги: общество александр лапин

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