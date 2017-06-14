В Калуге состоится встреча с автором романа-саги «Русский крест»

Александр Лапин родился в 1952 году в казачьей станице Прохладная Кабардино-Балкарской АССР.

В 1978 с отличием закончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Работал в журнале «Автомобильный транспорт Казахстана» корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, а потом и главным редактором этого издания.

В 1986 году пришел в «Комсомольскую правду» собкором по Казахстану. За 15 лет прошел путь от журналиста до заместителя генерального директора газеты. Под его руководством была создана региональная сеть «Комсомольской правды».