В Калуге состоится встреча с автором романа-саги «Русский крест»

В среду, 21 июня, в 14:00 в актовом зале библиотеки им. В.Г. Белинского, состоится встреча читателей с Александром Лапиным, автором романа-саги «Русский крест», состоящей из книг:
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Калужанам Александр Лапин известен по статьям из рубрики «Русский вопрос» газеты «Калужский перекресток».
Краткая биография
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Александр Лапин родился в 1952 году в казачьей станице Прохладная Кабардино-Балкарской АССР.
В 1978 с отличием закончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Работал в журнале «Автомобильный транспорт Казахстана» корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, а потом и главным редактором этого издания.
В 1986 году пришел в «Комсомольскую правду» собкором по Казахстану. За 15 лет прошел путь от журналиста до заместителя генерального директора газеты. Под его руководством была создана региональная сеть «Комсомольской правды».
В 2000 году переехал в Воронеж, создал собственный газетный бизнес, который в качестве главного редактора и генерального директора возглавлял до 2010 года.
В настоящее время проживает в селе Сенное Воронежской области, занимается литературной деятельностью.
Александр ЛАПИН - член Союза писателей России.
Премии и награды
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Телефон для справок: 79-04-54.
Напомним: встреча состоится в среду, 21 июня, в 14:00 в актовом зале библиотеки им. В.Г. Белинского по адресу: ул. Луначарского, 6а.
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