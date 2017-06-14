Зубров покажут в Гостиных рядах

Во вторник, 20 июня, в Калуге пройдёт премьера документального фильма «Зубры России: прошлое, настоящее, будущее». Его покажут в визит-центре «Национального парка «Угра» в Гостиных рядах.
Фильм посвящен самой крупной в России равнинной вольной популяции европейского зубра. Животные обитают на пяти особо охраняемых природных территориях: национальных парках «Орловское полесье», «Угра», «Смоленское Поозерье» и заповедниках «Брянский лес», «Калужские засеки».
- Показ широкой аудитории этого фильма необходим для развития экологического самосознания соотечественников, понимания невозможности дальнейшего существования и развития зубриных популяций в дикой природе без благожелательного отношения и помощи человека, - сообщили нам организаторы. - Кинопроизведение трансформирует проблему восстановления зубра из плоскости научной в общественную: каждый житель региона-участника проекта сможет понять важность работы по сохранению вида лично для него.
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