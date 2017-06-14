Обнинцам предложили три варианта любви и верности

Как мы рассказывали, в Обнинске в этом году появится композиция «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские». Из всех предложенных вариантов монумента члены топонимической комиссии отобрали три. Окончательное решение будет принято во вторник, 20 июня, после того, как выскажутся жители наукограда.
- Высота скульптурной композиции составит 3-3,5 метра с учетом небольшого постамента. Предполагаемое место установки – между Храмом Рождества Христова и библиотекой на улице Энгельса, - сообщает 14 июня пресс-служба администрации Обнинска.
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
Проголосовать за понравившийся вариант скульптурной композиции можно на официальном портале города в разделе «Вырази свое мнение».
Кстати, на днях монумент Петру и Февронии открыли и в Балабаново.
Какой вариант памятника вам нравится больше?
Фото: администрация Обнинска.
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