Обнинцам предложили три варианта любви и верности

Как мы рассказывали, в Обнинске в этом году появится композиция «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские». Из всех предложенных вариантов монумента члены топонимической комиссии отобрали три. Окончательное решение будет принято во вторник, 20 июня, после того, как выскажутся жители наукограда.

- Высота скульптурной композиции составит 3-3,5 метра с учетом небольшого постамента. Предполагаемое место установки – между Храмом Рождества Христова и библиотекой на улице Энгельса, - сообщает 14 июня пресс-служба администрации Обнинска.

Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Проголосовать за понравившийся вариант скульптурной композиции можно на официальном портале города в разделе «Вырази свое мнение».

Кстати, на днях монумент Петру и Февронии открыли и в Балабаново.

Какой вариант памятника вам нравится больше? 1 2 3 Голосование заканчивается 28/06/2017

Фото: администрация Обнинска.