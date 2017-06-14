Автопробег ко Дню памяти и скорби пройдёт по калужским дорогам

В среду, 21 июня, около 8 утра на Телевизионной площади в Калуге начнётся автопробег по местам боевой славы нашей области. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

- Автопробег пройдет по местам боевой славы Бабынинского района, а также Мосальска и Юхнова, состоится возложение цветов и венков к воинским мемориалам и братским могилам, - рассказали нам организаторы. - Участники автопробега примут участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби, а также в торжественном перезахоронении останков советских воинов в деревне Барсуки.