МЧС назвало опасные для купания места на Оке

Главное управление МЧС по Калужской области в среду, 14 июня, опубликовало список мест на Оке, где не рекомендуется купаться.
В этих местах сильное течение, большая глубина, каменисто-иловое дно.
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