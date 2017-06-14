МЧС назвало опасные для купания места на Оке

Главное управление МЧС по Калужской области в среду, 14 июня, опубликовало список мест на Оке, где не рекомендуется купаться.

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