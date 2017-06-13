Чиновники заявили, что в Яченском водохранилище можно купаться

Во вторник, 13 июня, в горуправе чиновники обсудили готовность города к купальному сезону.
- Очень своевременный вопрос, - пошутил городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. – Может, вы нам скажете, когда начать купаться?
Однако этот вопрос остался без ответа.
Зато главный специалист отдела по организации защиты населения Наталья ЕГОРОВА сообщила, что вода в Яченском водохранилище, Рождественских прудах, Андреевском карьере и в Лаврово-Песочне соответствует нормам по микробиологическим показателям. Во всех остальных местах купаться не рекомендуется.
При этом она подчеркнула, что в Калуге пока никто не утонул, а один человек был спасён.
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