43 человека пострадали от укусов клещей

За неделю, с 5 по 11 июня, в Калужской области от укусов клещей пострадали 43 человека. Такие данные во вторник опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди людей, которые обратились за помощью к врачам, 29 детей. Больше всего пострадавших в Калуге и Обнинске.

- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - подчёркивают в ведомстве. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже.