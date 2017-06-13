43 человека пострадали от укусов клещей

За неделю, с 5 по 11 июня, в Калужской области от укусов клещей пострадали 43 человека. Такие данные во вторник опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди людей, которые обратились за помощью к врачам, 29 детей. Больше всего пострадавших в Калуге и Обнинске.
- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - подчёркивают в ведомстве. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже.
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