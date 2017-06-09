Больше «Макдональдсов», хороших и разных!

Два плюс два

В среду, 24 мая, на инвестиционном совете при городском голове Калуги представители всемирно известной сети «Макдодальдс» выступили с предложением построить в городе ещё два ресторана быстрого питания вдобавок к двум уже существующим.

На сегодня эти американские закусочные открыты в ТРЦ «Торговый квартал» и ТК «Калуга XXI век». По информации, озвученной на совете, в них трудоустроены 200 человек (по 100 человек в каждом!) и ежегодно они приносят в городскую казну 20 млн. рублей.

Один ресторан представители американской сети хотят построить в Правобережном проезде, в комплексе с автовокзалом, второй - на улице Кирова, на участке между бывшим Домом быта и кинотеатром «Центральный».

Сомнения властей

Строительство «Макдональдса» на Правобережье ни у кого из присутствующих принципиальных возражений не вызвало, в отношении же ещё одного ресторана на Кирова некоторые депутаты засомневались.

Преждевременным такой проект впритык к кинотеатру «Центральный» считает и глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ. Дело в том, что судьба этого культового сооружения времён развитого социализма до сих пор не решена, и как бы потом не получилось, что хвост будет вилять собакой.

- Что касается реализации проекта на Правобережье, то здесь нет никаких препятствий. Пункт общепита там необходим, нет особых сложностей с инфраструктурой. Но к вопросу строительства «Макдональдса» в районе кинотеатра «Центральный» нужно подходить очень взвешенно, - отметил Александр Георгиевич.

Вторая концессия

Действительно, «Центральный» на сегодня сильно обветшал. Полностью в заброшенном состоянии и замечательный когда-то скверик за кинотеатром. Тратить деньги из городского бюджета на них власти принципиально не хотят, для подобных случаев теперь используются различные формы государственно-частного партнёрства.

Бизнесу же выгоднее попросту сровнять «Центральный» с землёй и построить на его месте стандартный развлекательный центр из сборных модулей. Но к такому культурному шоку не готовы ни власти, ни калужане.

Первая попытка сдать кинотеатр в концессию была предпринята в прошлом году, но оказалась неудачной. И вот на следующий день после совета по «Макдональдсу» был рассмотрен другой проект масштабной реконструкции кинотеатра «Центральный» и парка за ним на условиях концессии. Если он будет принят, то проект строительства «Макдональдса» нужно будет сначала согласовывать с ним.

Химия в красивой упаковке

Мы все помним безумную очередь в первый московский «Макдональдс» - это было окно в западный мир, попасть в который тогда жаждали многие. За два с половиной десятилетия это восприятие притупилось, но не исчезло совсем. Если в США «Макдональдс» - это самый нижний уровень, куда ходят самые бедные и непритязательные, то у нас это место остаётся достаточно престижным.

В закусочной на Кирова по-прежнему очень много народу, несмотря на то, что цены здесь далеко не низкие. Тусит в основном молодёжь, которой пока плевать на здоровье (его ещё предостаточно). Много мам с детьми, которые уже «присели» и чувствуют необъяснимую и непреодолимую тягу к «картошечке из «Макдональдса».

Честно говоря, я не представляю, как нужно ненавидеть своих детей, чтобы тут их кормить. Химический состав этой еды - притча во языцех. Она может вызвать ожирение, привыкание сродни наркотическому и массу других проблем со здоровьем. Впрочем, всё это общеизвестно, и повторять вряд ли стоит.

Не просто закусочная

В США не скрывают, что «Макдональдс» - это не просто сеть доступных обывателю закусочных, а один из важных элементов культурной экспансии в третьи страны.

В свою очередь, культурная экспансия создаётся тоже не просто так. Она рассматривается как «мягкая сила» - культурное сопровождение политического и экономического доминирования. Именно поэтому все государственные структуры за рубежом внимательно следят и по мере своих сил способствуют развитию сети этих закусочных по всему миру.

И активно используют их как политический инструмент. Вспомним, что после присоединения Крыма «Макдональдсы» на полуострове прекратили свою работу ещё до введения санкций. Такие вот они принципиальные. А мы?

Альтернативы не получилось

Как бы там ни было, но спрос на стандартизированное питание есть. Пожалуй, главным преимуществом «Макдональдса» называют именно то, что, приехав в любой незнакомый город и попав в такую закусочную, точно знаешь, что получишь. Однако в России в качестве альтернативы американским «Макам» и KFC может рассматриваться разве что шаурма.

Попытка создать национальную сеть подобных заведений была предпринята в 2015 году, когда два брата - Никита Михалков и Андрей Кончаловский - громко анонсировали строительство сети ресторанов быстрого питания «Едим как дома!». Важная роль в проекте отводилась и Калуге, где планировалось построить несколько таких кафе. Со стороны губернатора Анатолия Артамонова никаких препятствий не было. Наоборот, он пообещал без проблем решить вопросы с земельными участками.

Старт проекта планировался на 2016 год, но что-то пошло не так. В прошлом году Никита Михалков высказал надежду, что работы начнутся теперь уже в нынешнем, 2017 году, но и этого, как видим, не случилось. Талантливые режиссёры бизнесменами оказались неважными… Или поработали те самые государственные структуры, упомянутые в предыдущем разделе?

А что же сами калужане?

О том, что при принятии решения об открытии ещё двух «Макдональдсов» в Калуге нужно обязательно учесть мнение калужан, говорил всё тот же Александр Иванов. Особенно его смущает вторая закусочная на Кирова.

- Кинотеатр «Центральный» - одна из визитных карточек нашего города, сквер за ним долгое время был любимым местом отдыха калужан. Так что следует обдумать вопрос: «А нужен ли там «Макдональдс» вообще?

В то же время у горуправы до сих пор нет эффективного и прозрачного инструмента изучения мнения горожан. Гордума узнаёт точку зрения жителей через депутатов, непосредственно работающих с населением в 25 городских округах. Но это путь косвенный, к тому же кто-то из депутатов может быть в каком-то вопросе попросту материально заинтересован.

Опрос на самом посещаемом новостном портале региона www.kp40.ru, разумеется, не отвечает строгим канонам социологических замеров, однако общее представление о мнении калужан он дать может. Так вот, строительство «Макдональдса» между Домом быта и кинотеатром «Центральный» поддерживают 18% калужан, из которых 6% - категорически. Против же выступает 64% горожан, причём 43% высказались не против места размещения как такового, а против засилья американского фастфуда в принципе.

Как видим, позиция калужан оказалась вполне адекватной. Отнесутся ли к ней с пониманием городские власти? Хочется быть оптимистом.

Эта статья была опубликована в №23 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.06.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.