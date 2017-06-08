«Парк героев» собираются строить на границе Калужской области

В районе деревни Кузовлево на границе Москвы и Калужской области планируется построить «Парк героев».

На площади в 283 га появятся две тематические зоны - «Парк Рюриковичей» и «Парк Романовых», детский православный лагерь, конный клуб, тематические аллеи героев. Инвестор готов вложить в проект около миллиарда рублей.

- Хотелось бы на одной огромной территории соединить память о героях войны и мирной жизни, воссоздать часть памятников, сделать это интересно, с изюминкой, чтобы от героических примеров прошлого провести путь в героическое будущее, - говорят авторы проекта.

Границы ландшафтного парка будут повторять контур Советского Союза в миниатюре. Поэтому в честь каждого Героя СССР и России посадят именные деревья в границах «родных регионов» каждого героя - в соответствующей части парка.

В парке также планируют построить храмы всех основных религий России и воссоздать исторические макеты войсковых лагерей и рубежей обороны Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Выделят место и для проведения реконструкции исторических событий.

Вход в парки по условиям контрактов останется свободным, платить нужно будет только за дополнительные услуги.

- Реализация этих инвестиционных проектов в соответствии с контрактом рассчитана на длительный срок - 15 лет, - заявил в среду, 7 июня, руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир ЖИДКИН.- Я не сомневаюсь, что работа будет завершена значительно раньше.