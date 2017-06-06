15 китайцев незаконно выращивали овощи на калужской ферме

В Жуковском районе задержали 15 граждан Китая, которые выращивали овощи на ферме.

- На момент проверки иностранные граждане были одеты в рабочую одежду, находились в теплицах и занимались сбором урожая, - сообщили во вторник, 6 июня, в пресс-службе УМВД по Калужской области. – Они незаконно осуществляли трудовую деятельность в России и находились на территории региона с нарушением режима пребывания.

Сейчас устанавливается личность предпринимателя, который нанял на работу этих иностранцев.