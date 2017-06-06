Калужского инвалида спасли из коммунального ада

В четверг, 1 июня, незрячий житель Ермолино Боровского района Сергей Иванов переехал в новую квартиру. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил благотворительный фонд «Преображение».
Напомним, что в апреле телеканал «Мир 24» показал сюжет о том, что калужский инвалид живёт в коммунальном аду.
В его квартире в течение 25 лет не было ремонта, стены покрылись плесенью. Кроме того, сосед всячески измывался над незрячим – не давал войти или выйти из квартиры, утверждалось в сюжете.
После выхода ролика в эфир благотворительный фонд «Преображение» открыл для Сергея счёт. Деньги на новое жилье перечисли 2600 человек. В итоге в короткий срок удалось собрать 1,7 миллиона рублей.
- На покупку квартиры (с учетом услуг риелтора по сбору документов продавца) пошло 1,55 миллиона. Остаток средств будет направлен на реализацию системного проекта помощи всем работающим незрячим фабрики в Русиново, который мы запускаем уже в июне, - сообщает благотворительный фонд.
Фото: благотворительный фонд «Преображение».
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