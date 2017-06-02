МЧС предупреждает калужан о сильном ветре

Во второй половине дня в пятницу, 2 июня, в Калужской области ожидается усиление ветра. Местами возможны грозы, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Порывы ветра будут достигать скорости в 15-20 м/с.

Жителей региона просят быть аккуратными при нахождении на улице.