МЧС предупреждает калужан о сильном ветре

Во второй половине дня в пятницу, 2 июня, в Калужской области ожидается усиление ветра. Местами возможны грозы, предупреждают в региональном ГУ МЧС.
Порывы ветра будут достигать скорости в 15-20 м/с.
Жителей региона просят быть аккуратными при нахождении на улице.
|
Герасим и проблемы утопающих 02.06.2017 15:21
Овощи начали дешеветь 02.06.2017 12:57
Калужанка претендует на титул «Миссис Россия» 02.06.2017 11:08
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли живой 02.06.2017 08:26
Классный шашлык возьми с собой на пикник 01.06.2017 14:11
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: