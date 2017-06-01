МЧС покажет технику на набережной

В четверг, 1 июня, в Калуге пройдёт смотр техники Главного управления МЧС России по Калужской области.

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