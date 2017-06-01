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МЧС покажет технику на набережной

01.06.2017 08:27 2 554 Дмитрий Ивьев
МЧС покажет технику на набережной

В четверг, 1 июня, в Калуге пройдёт смотр техники Главного управления МЧС России по Калужской области.

Мероприятие начнётся в 11:00 на набережной Яченского водохранилища.


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Тэги: мчс общество

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