Губернатор о закрытии рынка: теперь предприниматели платят налоги

Одна из самых обсуждаемых тем в Калуге в конце прошлого и начале этого годов – закрытие центрального рынка. Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в интервью «Интерфаксу», опубликованном в среду, 31 мая, ещё раз прокомментировал ситуацию.

- Инициатором переноса рынка выступила Общественная палата Калужской области еще в октябре 2013 года, - заявил он. - Общественники предложили подобрать в черте города новую площадку для переноса рынка и обеспечить в возможно короткие сроки строительство и ввод в эксплуатацию новых рынков, что позволило бы с действующего рынка перевести торговые точки на вновь подготовленные площадки с последующим благоустройством территории рынка. В первую очередь шла речь о создании культурно-парковой зоны в честь 650-летия Калуги.

По его словам, сейчас всем желающим предоставлено шесть альтернативных площадок.

- Все предприниматели с центрального рынка, имевшие намерения продолжить свою деятельность, заключили договоры размещения торговых мест на альтернативных площадках, - подчеркнул он. - Вы спрашиваете, зачем это было сделано? Сейчас предприниматели работают в комфортных условиях, платят налоги и «белые» зарплаты, ведут легальный бизнес, а потребитель имеет возможность приобрести качественный продукт, ознакомится с документами на продукцию, а также получить защиту, в случае нарушения его прав. Торговля приобретает цивилизованный вид.