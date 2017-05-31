Власти объяснили перенос памятника Ленину

Как мы уже рассказывали, в ночь на 31 мая в Калуге памятник Ленину перевезли с площади Старый Торг в соседний сквер.

О причинах переноса рассказал директор МБУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ.

- В адрес нашего учреждения от управления по охране культурного наследия Калужской области поступило представление об устранении нарушений, которые они выявили, - цитирует его радиостанция «Говорит Москва». - Установлено, что памятник Владимиру Ильичу Ленину в 1985 году находился по другому адресу. Этот перенос, который состоялся, был незаконным. Этот вопрос поднимался на уровне губернатора, были общественные слушания, выступали уважаемые люди, как со стороны коммунистической партии, так и со стороны градостроения, архитектуры.

Ночью работы велись, чтобы не мешать общественному транспорту.

- Сам памятник громоздкий, мы понимали, что это будет создавать определённые трудности для движения общественного транспорта, - заявил Ильинов. - Поскольку мы слабо представляли, как его перемещать, предположили, что придётся отключать линии электропередач, в том числе, линии троллейбуса.