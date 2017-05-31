Калужан предупреждают о грозах и сильном ветре

Вечером 31 мая и 1 июня на территории Калужской области возможны грозы. Порывы ветра усилятся до 13-18 м/с, рассказали нам в региональном ГУ МЧС.
Калужан призывают быть осторожными при нахождении на улице.
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