37 детей пострадали от укусов клещей

За неделю, с 22 по 28 мая, в Калужской области от укусов клещей пострадали как минимум 72 человека. Именно столько людей обратилось за помощью к врачам. Среди них 37 детей, рассказали нам в региональном управлении Роспотребнадзора.
- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - говорят в санитарном ведомстве. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже - сапоги, рубашку заправить в брюки, манжеты - плотные. Желательно применять репелленты. Можно применять препараты и для одежды, парализуются присоски на лапках. Защитные полосы наносят на рукава на уровне плеча, вокруг воротника. Детям защитные полосы наносят на уровне пояса. Осматривайте себя и одежду, придя домой, а также все, что принесли с собой из лесу.
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