Двум деревьям в Калуге присвоили статус памятника живой природы

Во вторник, 23 мая, в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению двум деревьям статуса памятника живой природы.
Такими в нашем городе признали два дуба: один в парке, другой – в районе перекрёстка улиц Баумана и Королёва. У дерева в парке установлена табличка, рассказали в пресс-службе городской управы.
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