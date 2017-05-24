Двум деревьям в Калуге присвоили статус памятника живой природы

Во вторник, 23 мая, в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению двум деревьям статуса памятника живой природы.

Такими в нашем городе признали два дуба: один в парке, другой – в районе перекрёстка улиц Баумана и Королёва. У дерева в парке установлена табличка, рассказали в пресс-службе городской управы.