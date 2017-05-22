Калужских школьников отправят отдыхать в Рязань

В понедельник, 22 мая, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай ЛЮБИМОВ подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов.

- Поле деятельности для развития двусторонних связей – богатое, - цитирует Артамонова пресс-служба правительства. - В ближайшее время мы намерены обменяться бизнес-миссиями.

По его словам, есть перспективы сотрудничества по разным направлениям. В частности, в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре и туризме.

Николай Любимов при этом заметил, что в настоящее время уже налажены деловые контакты между калужскими и рязанскими промышленными предприятиями.

Летом в рамках подписанного соглашения между Калужской и Рязанской областями начнется обмен туристическими группами школьников.