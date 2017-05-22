Горобцов предложил усилить детские лагеря физруками

В понедельник, 22 мая, на планёрке в городской управе чиновники обсудили отдых калужских детей.
Как сообщила заместитель начальник управления образования Альбина БОБРОВА, различными формами отдыха будет охвачено более 19 тысяч юных калужан.
Заслушав доклад, городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ предложил чиновникам задавать вопросы.
- Сейчас самое время задать. От родителей всегда самые интересные вопросы, - обращался он к своим коллегам. Но чиновники молчали.
- Или у нас никто своих детей не отправляет, раз такое молчание? – удивлялся градоначальник.
При этом сам сити-менеджер предложил усилить детские лагеря физруками.
- Надо усилиться в кадрах, - считает он. - Целое лето в лагерях дети должны очень интенсивно заниматься здоровьем. Все виды спорта, какие только возможно, надо культивировать.
Горобцов отметил, что нужно приглашать даже «выездных» специалистов.
- Танцы это, конечно, хорошо, - прокомментировал он программу в детских лагерях. - Но у них [детей] столько энергии. И им надо обязательно там себя воплотить, воспитаться за лето физически. Потом уроки, опять у вас много заданий, в том числе консультаций по ЕГЭ, некогда будет заниматься спортом. Очень важно это время полностью посвятить физическому воспитанию.
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