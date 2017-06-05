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Голосование за победителей проекта «Клиника года-2017» открыто!

05.06.2017 15:22 10 2676
Голосование за победителей проекта «Клиника года-2017» открыто!

Проект "Клиника года - 2017" стартовал в феврале. Ежемесячно на страницах газеты "Комсомольская правда" в Калуге" мы рассказывали о медицинских центрах, о талантливых врачах, которые в них трудятся и о современном оснащении клиник.

Итоги голосования будут объявлены накануне Дня медицинского работника. Обо всех финалистах конкурса вы сможете узнать на страницах «Толстушки» 14 июня 2017 года.
Ну а прямо сейчас у Вас есть уникальная возможность одним «кликом» выбрать лучшую клинику Калуги.

Важно! Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются.

Клиника современных стандартов

 Голосование заканчивается 08/06/2017

Лучшая многопрофильная клиника

 Голосование заканчивается 08/06/2017

Лучшая семейная стоматологическая клиника

 Голосование заканчивается 08/06/2017

Клиника инновационных технологий

 Голосование заканчивается 08/06/2017

Клиника с лучшим сервисом

 Голосование заканчивается 08/06/2017

Клиника с оптимальным сочетанием "Цена - качество"

 Голосование заканчивается 08/06/2017


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Тэги: oбщество

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