Голосование за победителей проекта «Клиника года-2017» открыто!

05.06.2017 15:22 2676

Проект "Клиника года - 2017" стартовал в феврале. Ежемесячно на страницах газеты "Комсомольская правда" в Калуге" мы рассказывали о медицинских центрах, о талантливых врачах, которые в них трудятся и о современном оснащении клиник.

Итоги голосования будут объявлены накануне Дня медицинского работника. Обо всех финалистах конкурса вы сможете узнать на страницах «Толстушки» 14 июня 2017 года.

Ну а прямо сейчас у Вас есть уникальная возможность одним «кликом» выбрать лучшую клинику Калуги.

Важно! Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются.

Клиника современных стандартов Медицинский центр "Эс Класс Клиник Калуга" Медицинская клиника "СемьЯ" Калужская областная стоматологическая поликлиника Клиника "ЗДОРОВьЯ" Медицинский центр "МЕДИКПРО" Стоматологическая клиника "Эль-Дента" Голосование заканчивается 08/06/2017

Лучшая многопрофильная клиника Медицинский центр "Эс Класс Клиник Калуга" Медицинская клиника "СемьЯ" Калужская областная стоматологическая поликлиника Клиника "ЗДОРОВьЯ" Медицинский центр "МЕДИКПРО" Стоматологическая клиника "Эль-Дента" Голосование заканчивается 08/06/2017

Лучшая семейная стоматологическая клиника Калужская областная стоматологическая поликлиника Стоматологическая клиника "Эль-Дента" Голосование заканчивается 08/06/2017

Клиника инновационных технологий Медицинский центр "Эс Класс Клиник Калуга" Медицинская клиника "СемьЯ" Калужская областная стоматологическая поликлиника Клиника "ЗДОРОВьЯ" Медицинский центр "МЕДИКПРО" Стоматологическая клиника "Эль-Дента" Голосование заканчивается 08/06/2017

Клиника с лучшим сервисом Медицинский центр "Эс Класс Клиник Калуга" Медицинская клиника "СемьЯ" Калужская областная стоматологическая поликлиника Клиника "ЗДОРОВьЯ" Медицинский центр "МЕДИКПРО" Стоматологическая клиника "Эль-Дента" Голосование заканчивается 08/06/2017