Голосование за победителей проекта «Клиника года-2017» открыто!

Проект "Клиника года - 2017" стартовал в феврале. Ежемесячно на страницах газеты "Комсомольская правда" в Калуге" мы рассказывали о медицинских центрах, о талантливых врачах, которые в них трудятся и о современном оснащении клиник.
Итоги голосования будут объявлены накануне Дня медицинского работника. Обо всех финалистах конкурса вы сможете узнать на страницах «Толстушки» 14 июня 2017 года.
Ну а прямо сейчас у Вас есть уникальная возможность одним «кликом» выбрать лучшую клинику Калуги.
Важно! Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются.
Клиника современных стандартов
Лучшая многопрофильная клиника
Лучшая семейная стоматологическая клиника
Клиника инновационных технологий
Клиника с лучшим сервисом
Клиника с оптимальным сочетанием "Цена - качество"
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