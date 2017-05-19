Два болота восстановят в Калужской области

Национальный парк «Угра» присоединяется к международному проекту по восстановлению природных комплексов, нарушенных человеком.
- Болота, обмелевшие и ставшие пожароопасными после того, как их экологический баланс потревожили люди, занимавшиеся здесь торфоразработками, будут обводняться за счет гидротехнических мероприятий, - объяснила представитель российско-германского проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата» Татьяна МИНАЕВА на совещании в дирекции нацпарка, прошедшем 17 мая.
- Для реализации проекта предложено заняться восстановлением двух болот, - рассказал ведущий научный сотрудник национального парка и его первый директор Валерий НОВИКОВ. - Это болото в окрестностях деревни Звизжи в Дзержинском районе и болото в глухом лесу рядом с Жиздрой неподалеку от деревни Булатово и села Волконского в Козельском районе.
На обоих этих объектах много лет велись торфоразработки, и теперь они обмелели и готовы в буквальном смысле вспыхнуть в жаркую погоду.
Болото с вытекающим их нее ручьем Звизжанка интересно еще и тем, уверяет Новиков, что оно представляет собой палеомеандру – древнюю долину, образованную между старым и новым руслом Угры, появившуюся в плейстоценовом периоде примерно десять тысяч лет назад.
Несколько иная история у болота в Козельском районе, однако и оно сильно повредилось, когда здесь работали люди. Оба природных объекта ждут, когда их восстановят и там появятся условия для восстановления растительного и животного мира.
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