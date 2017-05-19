«Синие пионеры» бьют в барабаны, снимают кошек с деревьев и ходят на субботники

В пятницу, 19 мая, исполнилось 95 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. В честь этого в Калуге прошли праздничные мероприятия в сквере имени Ленина.
Пригласили на него пионеров на новый лад - лидеров детских общественных объединений города. Ребята не дают клятву пионера, не салютуют Красному знамени, а их галстуки и пилотки - всех цветов радуги.
Но дети считают себя настоящими пионерами и на призыв: «Будь готов!», не задумываясь, отвечают: «Всегда готов!».
Сквер Ленина для калужских школьников разбили на тематические зоны.
Дети могли проверить свои знания по истории пионерии, посмотреть на настоящий раритет – атрибуты пионера, написать пожелание на бандане своему другу, спеть песни под гитару, сфотографироваться или поиграть в игры советского времени.
- А как называлась пилотка и откуда она появилась? – засыпали ребят вопросами в музее под открытым небом.
Мальчишки и девчонки смущённо молчали и с нескрываемым интересом слушали, что когда-то пилотки называли испанками, так как их носили испанцы.
Многие хотели обменяться банданами с дарственными надписями.
За детьми с умилением наблюдало старшее поколение.
- Мы радуемся, что хоть дети организованы, а то они, как хулиганы, бегают во дворе! – говорили пенсионеры. - А что это? Синие пионеры? Надо же! И синие, и красные!
Любой настоящий пионер мечтает совершить подвиг. Поэтому дети должны были написать, что они хорошего уже сделали, а что собираются сделать.
Ребята аккуратно выводили на листочках бумаги: «сходила на субботник», «убрал мусор во дворе», «помыла полы», «сняла с дерева кошку».
Так же можно было написать пожелание самому себе.
Министр образования Калужской области Александр Аникеев надевает галстук на одного из преподавателей.
Александра Готовцева, ученица школы № 23, член детской школьной организации «Вятичи».
- Мы помогаем пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, - рассказала школьница. - Приходим к ним с разными выступлениями, поднимаем настроение. Пенсионеров поздравляем с праздниками. Родители рады, что я пошла по их стопам. Жалко, что нет той формы, салютования.
Дети читали стихи и обещали, что будут достойны звания пионера.
- Сегодня наши галстуки не всегда красного цвета, но носить их для нас большая честь, - говорили они.
Завершился праздник концертом. Ребята не только посмотрели праздничную программу, но и сами, сделав орлянский круг, спели несколько песен под гитару.
Фото автора.
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