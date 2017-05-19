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Бывший следователь возглавил городское Управление экономики и имущественных отношений

19.05.2017 11:03 7 2495 Оксана КОЛОСОВА
Бывший следователь возглавил городское Управление экономики и имущественных отношений

Должность начальника Управления экономики и имущественных отношений Калуги, которая была вакантной с ноября 2016 года, после отставки Сергея Дручека, занял Алексей ДУЛИШКОВИЧ. До недавнего времени он возглавлял Следственный отдел СКР РФ по Калуге.

Алексей Дулишкович родом из города Нефтекумска Ставропольского края. Закончил Саратовскую государственную академию права. С 1998 года работал в прокуратуре Калуги – сначала следователем, потом следователем по особо важным делам. Затем пошёл на повышение – в прокуратуру Калужской области, где работал в должности заместителя начальника отдела по надзору за следствием в ОВД.

Следственный отдел Калуги Дулишкович возглавлял с момента его основания в 2007 году. Коллеги отзываются о нём как об очень грамотном и объективном руководителе. В региональном управлении СКР Следственный отдел областного центра считается кузницей кадров.

Как сообщили нам в пресс-службе горуправы, к исполнению новых должностных обязанностей Алексей Дулишкович приступил с 18 мая.

И.о. руководителя Следственного отдела назначен Роман КУЗЕНКОВ, до недавнего времени занимавший должность прокурора Кировского района.

Фото: пресс-служба горуправы.


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Тэги: общество алексей дулишкович роман кузенков

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