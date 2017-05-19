Бывший следователь возглавил городское Управление экономики и имущественных отношений

Должность начальника Управления экономики и имущественных отношений Калуги, которая была вакантной с ноября 2016 года, после отставки Сергея Дручека, занял Алексей ДУЛИШКОВИЧ. До недавнего времени он возглавлял Следственный отдел СКР РФ по Калуге.
Алексей Дулишкович родом из города Нефтекумска Ставропольского края. Закончил Саратовскую государственную академию права. С 1998 года работал в прокуратуре Калуги – сначала следователем, потом следователем по особо важным делам. Затем пошёл на повышение – в прокуратуру Калужской области, где работал в должности заместителя начальника отдела по надзору за следствием в ОВД.
Следственный отдел Калуги Дулишкович возглавлял с момента его основания в 2007 году. Коллеги отзываются о нём как об очень грамотном и объективном руководителе. В региональном управлении СКР Следственный отдел областного центра считается кузницей кадров.
Как сообщили нам в пресс-службе горуправы, к исполнению новых должностных обязанностей Алексей Дулишкович приступил с 18 мая.
И.о. руководителя Следственного отдела назначен Роман КУЗЕНКОВ, до недавнего времени занимавший должность прокурора Кировского района.
Фото: пресс-служба горуправы.
|
Два болота восстановят в Калужской области 19.05.2017 17:12
В калужской полиции назначен новый заместитель начальника 19.05.2017 13:02
Овощи резко подорожали 19.05.2017 10:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: