Калужскому ветерану исполнилось 100 лет

В среду, 17 мая, исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Николаю Дмитриевичу ВЛАЙКОВУ. Поздравления ему направили президент Владимир Путин и губернатор Каужской области Анатолий Артамонов.

Николай Влайков в 1940 году закончил Московский институт железнодорожного транспорта и был призван в Красную Армию. Начало войны встретил уже в должности младшего лейтенанта. В течение четырех лет служил на границе, отбивая нападение японских диверсионных групп. После объявления войны Японии в 1945 году полк, где служил Николай Дмитриевич, был переброшен через китайскую границу. Было необходимо пройти через укрепленный японский дот, расположенный между сопками, подход к нему был заминирован.

- Шесть попыток взять укрепление закончились неудачей, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Николай Дмитриевич обнаружил в долине за сопками казарму японских солдат, ведущих стрельбу из дота. С высокого дерева он засек время построения солдат и рассчитал координаты. Утром выставил минометы на ориентир, скорректировал прицел и дал команду: «Беглый огонь!». Вскоре помощник доложил, что цель накрыта. Штурм оказался удачным, японцы сдались, путь был свободен. За это Николай Дмитриевич был награжден медалью «За отвагу».

За заслуги перед Отечеством награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, юбилейными орденами и медалями.