«Горячая линия» по ВИЧ заработала в Калужской области

В Калужской области до 21 мая будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Акция приурочена к Международному дню Памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Калужане могут звонить по телефонам 8 (4842) 55 14 90 или 8 (4842) 55 01 28. На вопросы ответят специалисты регионального управления Роспотребнадзора.