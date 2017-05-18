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«Горячая линия» по ВИЧ заработала в Калужской области

18.05.2017 08:30 0 241 Дмитрий Ивьев
«Горячая линия» по ВИЧ заработала в Калужской области

В Калужской области до 21 мая будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Акция приурочена к Международному дню Памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Калужане могут звонить по телефонам 8 (4842) 55 14 90 или 8 (4842) 55 01 28. На вопросы ответят специалисты регионального управления Роспотребнадзора.


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Тэги: здравоохранение общество

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