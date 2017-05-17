Героев Первой мировой вспомнят в Обнинске

В четверг, 18 мая, в усадьбе Белкино состоится мероприятие, посвященное памяти воинов Первой мировой войны - «Светлой памяти героев Великой войны».
Торжественная часть начнётся в 14:00. Также запланированы концерт, показательные выступления спецназа и открытие выставки картин сербских художников «Первая мировая - глазами молодого поколения».
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