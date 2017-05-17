Героев Первой мировой вспомнят в Обнинске

Торжественная часть начнётся в 14:00. Также запланированы концерт, показательные выступления спецназа и открытие выставки картин сербских художников «Первая мировая - глазами молодого поколения».

Еще новости из рубрики «Общество»

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!