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Героев Первой мировой вспомнят в Обнинске

17.05.2017 09:57 2 251 Дмитрий Ивьев
Героев Первой мировой вспомнят в Обнинске

В четверг, 18 мая, в усадьбе Белкино состоится мероприятие, посвященное памяти воинов Первой мировой войны - «Светлой памяти героев Великой войны».

Торжественная часть начнётся в 14:00. Также запланированы концерт, показательные выступления спецназа и открытие выставки картин сербских художников «Первая мировая - глазами молодого поколения».


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Тэги: общество

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