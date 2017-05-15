Часовню рядом с «богатырями» готовят к открытию

В часовне, построенной рядом с памятником Великому стоянию на Угре на трассе М3 «Украина», завершаются отделочные работы. Об этом на днях сообщили в пресс-службе правительства.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, осмотрев место работ, порекомендовал организовать работы по благоустройству территории, предусмотрев организацию подъездных путей, освещение исторического монумента и часовни и посадку деревьев.

Фото: пресс-служба правительства.