Часовню рядом с «богатырями» готовят к открытию

В часовне, построенной рядом с памятником Великому стоянию на Угре на трассе М3 «Украина», завершаются отделочные работы. Об этом на днях сообщили в пресс-службе правительства.
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, осмотрев место работ, порекомендовал организовать работы по благоустройству территории, предусмотрев организацию подъездных путей, освещение исторического монумента и часовни и посадку деревьев.
Фото: пресс-служба правительства.
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