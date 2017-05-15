40 человек пострадали от укусов клещей

За неделю, с 8 по 14 мая, в Калужской области клещи укусили как минимум 40 человек. Именно такое количество жителей региона обратилось к врачам. Данные в понедельник, 15 мая, озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших четыре ребёнка.
В Роспотребнадзоре подчёркивают, что сейчас в нашей области продолжается акарицидная обработка территории.
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