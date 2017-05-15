Фоторепортаж: на что жаловались школьники и студенты на воскресном митинге

В воскресенье, 14 мая, в Калуге, в сквере имени Жукова, состоялся митинг, организованный 11-классником из лицея № 36 Александром ВАСИЛЬЕВЫМ. Как мы рассказывали, за пару месяцев до окончания школы молодой человек решил посвятить себя решению проблем, существующих в современной системе образования. Речь, в частности, идёт о поборах в учебных заведениях, взяточничестве, неподобающих условиях обучения в школах, колледжах и вузах.



Такие листовки мы обнаружили в центре города за несколько дней до митинга.

Правда, в своём лицее ни с одной из этих проблем Александр не столкнулся. О них школьнику рассказали друзья и знакомые из других образовательных учреждений. По словам молодого человека, он опросил учащихся примерно из 20 школ. Но на воскресный митинг народу пришло явно меньше.



Некоторым участникам акции организаторы повязали на руку зелёные тряпочки. «Цвет ничего не означает – это просто отличительный знак наших помощников», - пояснили нам организаторы.

Начался митинг с 20-минутной задержкой. Молодые люди волновались. Речи их были сумбурны, а порой и бессвязны, так что не всегда удавалось понять, какую конкретно мысль хотят донести ребята. Впрочем, сильно критиковать их желания не было – мало кто в 18-20 лет блещет ораторским мастерством.

Первой слово взяла студентка-второкурсница одного из калужских коммерческих вузов Юлия ЗУБАРЕВА.

- Данная тема является нашей общей проблемой, - звонко говорила она в микрофон. – Многие учатся в школах, институтах, встречаются с такими проблемами, как коррупция, поборы, отвратительные условия образования, качества ЕГЭ, зданий, сооружений. Многие сталкиваются с поборами, которые потом вообще не идут на улучшение школ или институтов.

- Несколько месяцев назад я думал, что все проблемы в системе образования можно решить, если жёстко раскритиковать систему и найти виновных. Но я был тогда не до конца прав. Смысл – не выявить какие-то конкретные проблемы, а понять, как они образовались, - сказал Александр Васильев. – Относительно этого вопроса возникла достаточно комическая ситуация. Ученики обвиняют учителей и министерство образования. Учителя говорят, что в министерстве образования ничего не понимают, а ученики не хотят учиться. А в министерстве образования говорят, что они делают всё возможное, значит, во всём виноваты ученики и учителя. Получается, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку: тянем сферу образования каждый в свою сторону и получаем на выходе минимальные поползновения. Наша проблема в том, что мы друг друга не слышим. И самое обидное – мы все хотим как лучше. Путём к решению проблем, связанных с системой образования, в первую очередь, станет тот факт, что мы друг друга услышим.

Во время митинга работал открытый микрофон, чтобы все присутствующие могли поделиться друг с другом наболевшим. Однако желающих это сделать оказалось немного: у других пришедших на мероприятие то ли не наболело, то ли они побоялись озвучивать проблемы вслух. Поэтому активнее всего наболевшим делились сами организаторы.

Например, Юлия Зубарева сначала пожаловалась на нелёгкую долю студентов небюджетных вузов, которым стипендию не платят и которые, чтобы как-то выжить, вынуждены вместо того, чтобы учиться, вкалывать в поте лица. В том числе и ночами.

- Это очень тяжело! Мы пропускаем пары. Мы на этих парах спим и не получаем должного уровня знаний! Мы вынуждены переходить на заочную форму обучения, а заочное образование не такое полное, как очное. С этой проблемой сталкиваются многие студенты, потому что в семьях особо нет денег из-за низкого уровня жизни, высоких налогов и неиндексируемых зарплат, пенсий и пособий.

Позже, уже в личном разговоре, выяснилось, что сама Юля вообще-то не работает, и говорила в выступлении не о себе, а о своих однокурсниках. Но в ближайшее время и она планирует переходить на заочное, чтобы иметь возможность работать. Правда, в том, что ей удастся найти работу по специальности (Юля – будущий юрист), девушка совсем не уверена.

- Обучение отвратительное! Я не уверена в том, что, когда закончу этот вуз и получу диплом о высшем образовании, то буду работать юристом. А ведь я за 4 года обучения заплачу около 240 тысяч рублей!

- Зачем же вы учитесь в вузе, который даёт некачественное образование? – поинтересовалась я у студентки.

- Потому что там дешевле, - ответила она. – Я хотела пойти в КГУ, но денег на обучение в этом университета у меня нет. А на бюджетное место я не попаду, потому что коррупция. Те, кто учится на бюджете, попали туда либо по блату, либо им просто повезло. А везёт единицам.

Конкретный пример коррупции у девушки оказался всего один. По словам Юли, мама её одноклассника за деньги устроила сына на бюджетное место в вуз. Обо всех остальных случаях студентка только где-то читала или слышала.

Мало конкретики было и в выступлениях других участников митинга. Например, ученик 11-го класса из 17-й школы Егор АНИСИМОВ с жаром рассказывал о «практически ежемесячном вытягивании из карманов родителей денег на охрану, уборку, ремонт класса», но по факту оказалось, что в его собственной школе деньги собирают только на охрану. Когда же я поинтересовалась у Егора, почему его мама с папой не откажутся платить взнос, который является добровольным, юноша замешкался.

- Я не знаю точного ответа на этот вопрос. Родителям говорили по поводу санкций, которые будут на них наложены. У меня есть один друг, который ни за что не платил. И к нему, его семье отношение менялось. А ещё некоторые мои друзья – не буду говорить, в каких школах они учатся – рассказывали: чтобы попасть в профильный класс, их родителям пришлось заплатить взнос директору.

Какая-то конкретика в выступлениях обозначилась, лишь когда речь зашла об индивидуальных учебных планах для старшеклассников. На данный момент этот подход реализован лишь в нескольких школах Калуги.

- При переходе в 10-й класс на выбор даются три профиля. Зачастую они не подходят ученикам, - объяснял Александр Васильев. – Старшеклассники уже примерно знают, в какие вузы они хотят поступать и какие экзамены нужны для этого. Когда ученики видят профили, они сталкиваются с несостыковкой: какие-то нужные для поступления предметы там есть, а каких-то – нет. Поэтому они вынуждены нанимать репетитора. Выход – нужно пересматривать учебный план. В моей школе действует индивидуальный учебный план. Это когда школьник сам выбирает количество часов по тем предметам, которые он будет изучать в 10-11 классах на профильном уровне. Хотелось бы, чтобы такие планы появились и в других школах. Ребятам это очень помогло бы.

Уже ближе к концу митинга к микрофону вышел, опираясь на костыли, десятиклассник из 6-й школы Дмитрий АНИКЕЕВ. Его правая нога была загипсована. Сам того не зная, мальчик озвучил очень конкретную проблему, которая для многих родителей будет поактуальнее учебных планов, поскольку речь идёт о здоровье детей во время их пребывания в школе.

- У меня сломана лодыжка, - рассказал Дмитрий. – Это случилось на уроке физкультуры. Мой одноклассник сбегал к завучу – попросить, чтобы мне вызвали «Скорую». Но администрация отказалась это сделать, ссылаясь на то, что это может сделать только медицинский работник. Его в то время не было на месте. Сказали, чтобы я звонил отцу. Он работает недалеко, и у него есть машина. Но отец на звонок не ответил. В итоге мои одноклассники вызвали мне такси, оплатили его и довезли меня до травмпункта. Такое наплевательское отношение со стороны администрации! Потом мне даже никто не позвонил, не поинтересовался, как мои дела, как я доехал.

По итогам митинга его организаторы пообещали направить в региональное министерство образования и науки два обращения: одно – с просьбой о введении в школах индивидуальных учебных планов, другое – с предложением провести проверки в тех учебных заведениях, откуда поступали жалобы на поборы и коррупцию.

- Надеюсь на диалог с органами власти, - подытожил Александр своё финальное выступление. – Знаю, что наш министр образования хотел со мной пообщаться. Я был бы рад выйти на контакт с ним, чтобы найти общие точки соприкосновения для дальнейшей работы. Мне не хочется кого-то обвинять и критиковать – мне хочется, чтобы проблемы решились!

Довольные собой, школьники и студенты разошлись по домам, даже не догадываясь о том, что решение многих проблем, озвученных ими, зависит только от них самих. Например, второкурснице Юле нужно просто перестать платить деньги за второсортное образование и попытаться-таки поступить в хороший вуз. А борец с поборами Егор должен убедить родителей в том, что они не должны быть дойными коровами для школы. Но это сложно. «Бороться» с коррупцией на митингах куда проще.

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