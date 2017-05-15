Калужан приглашают на бесплатную дегустацию мороженого

Приглашаем всех желающих побаловать себя и своих детей излюбленным лакомством - МОРОЖЕНЫМ
В четверг, 18 мая, с 17:00 до 18:00 в пресс-центре "Комсомольской правды" по адресу г. Калуга, ул. Баумана, 3 состоится дегустация мороженого "Золотой стандарт".
Участие в дегустации - абсолютно БЕСПЛАТНОЕ. Приглашаем калужан и гостей города посетить это мероприятие и отведать одно из лучших мороженых.
Внимание! Чтобы в полной мере оценить вкус лакомства, желательно за полтора часа воздержаться от приема пищи.
Место дегустации на карте
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