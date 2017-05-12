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Коммунальщики присвоили 18 миллионов рублей, заплаченных людьми за тепло

12.05.2017 14:51 3 2355 Алёна Павлова
Коммунальщики присвоили 18 миллионов рублей, заплаченных людьми за тепло

Обнинская управляющая компания «МК» задолжала более 18 млн. рублей за тепло поставщику МУП «Теплоснабжение».

- Полученные от населения денежные средства в счет оплаты за отопление и горячее водоснабжение муниципальному предприятию «Теплоснабжение» перечислялись не в полном объеме, - сообщает подробности преступления областная прокуратура.

Так как это преступление, было возбуждено уголовное дело.

Судить управляющую компанию будут по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере»


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