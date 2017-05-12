Главная > Новости > Общество

Сколько заработал глава региона: доходы Артамонова упали

12.05.2017 11:44 36 4733 Оксана КОЛОСОВА
Сколько заработал глава региона: доходы Артамонова упали

5 млн. 732 тыс. рублей составил заработок губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА в 2016 году. Если поделить его на 12, то получится, что Артамонов в среднем зарабатывает 477 666 рублей в месяц. Сведения о заработке главы региона были опубликованы в пятницу,12 мая, на сайте городской управы Калуги вместе с налоговой декларацией супруги главы региона Зои АРТАМОНОВОЙ, которая руководит Управлением социальной защиты Калуги. 

По сравнению с 2015 годом в 2016-м доходы губернатора упали на 651 тыс. рублей – с 6 млн. 383 тыс.

Как комментировал ранее нашему изданию Анатолий Артамонов, в 2015-м увеличение общего дохода в сравнении с 2014-м произошло по двум причинам: благодаря процентам, получаемым по банковским вкладам, а также в связи с получением компенсации за неиспользованные отпуска. 

Из 5 млн. 732 тыс. рублей, которые задекларировал глава региона, 1 млн. 846 тыс. рублей – это вклады в банках. 213 тыс. 956 рублей составил доход от педагогической деятельности, 226 тысяч – пенсия, 50 тысяч – единовременная денежная выплата в связи с награждением медалью «За особые заслуги перед Калужской областью».

Супруга губернатора заработала 2 млн. 39 тыс. рублей – на 244 тыс. меньше, чем в 2015-м. В эту сумму, в частности, входят доход от вкладов в банках (565 тыс. 822 рубля), пенсия (242 тыс. рублей), выплата за звание «Почётный гражданин г. Калуги» (42 тыс. рублей) и компенсация льгот ЖКУ (220 тыс. 468 рублей).

В собственности у главы региона по-прежнему находятся жилой дом площадью 442 кв. м, земельный участок под жилой дом площадью 16 тыс. 140 кв. м, а в пользовании – земельный участок площадью 51 тыс. 705 кв. м.

Анатолий Артамонов также является владельцем снегохода и автомобиля «Волга», от которых, как мы рассказывали, он мечтает избавиться. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество анатолий артамонов

Еще новости из рубрики «Общество»

Конец Королей и Принцесс: детей запретили именовать титулами, бранными словами и цифрами 12.05.2017 10:28

От 2 до 53 миллионов: сколько зарабатывают градоначальник и городские депутаты 11.05.2017 16:32

Замуж за китайца после двухдневного знакомства 11.05.2017 11:00

Калужан приглашают помочь сиротам попасть на море 10.05.2017 16:51

Страсти по Ильичу: в сквере Ленина уменьшили постамент 10.05.2017 12:45


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 36 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 20 мая, 19:00
Проект "Рисуй и общайся"
Станция Творчества
пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

вс 14 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

сб 13 мая, 18:00
Концерт группы SilverHeads
Арт-студия Flat
вс 14 мая, 11:30
Региональный Российский Фестиваль танца "Сияние звёзд"
Филармония
вс 14 мая, 17:04
Концерт дуэта "Гитариссимо"
Небо, антикафе
вс 14 мая, 19:00
Концерт группы "Маврин"
Мажор, бар

Кино

Стражи Галактики. Часть 2
Доспехи бога: В поисках сокровищ
Меч короля Артура
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Блоги компаний

Россельхозбанк выдал 98 млрд рублей на проведение сезонных работ

11 мая 2017 13:54
Новости компаний

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21