Сколько заработал глава региона: доходы Артамонова упали

5 млн. 732 тыс. рублей составил заработок губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА в 2016 году. Если поделить его на 12, то получится, что Артамонов в среднем зарабатывает 477 666 рублей в месяц. Сведения о заработке главы региона были опубликованы в пятницу,12 мая, на сайте городской управы Калуги вместе с налоговой декларацией супруги главы региона Зои АРТАМОНОВОЙ, которая руководит Управлением социальной защиты Калуги.

По сравнению с 2015 годом в 2016-м доходы губернатора упали на 651 тыс. рублей – с 6 млн. 383 тыс.

Как комментировал ранее нашему изданию Анатолий Артамонов, в 2015-м увеличение общего дохода в сравнении с 2014-м произошло по двум причинам: благодаря процентам, получаемым по банковским вкладам, а также в связи с получением компенсации за неиспользованные отпуска.

Из 5 млн. 732 тыс. рублей, которые задекларировал глава региона, 1 млн. 846 тыс. рублей – это вклады в банках. 213 тыс. 956 рублей составил доход от педагогической деятельности, 226 тысяч – пенсия, 50 тысяч – единовременная денежная выплата в связи с награждением медалью «За особые заслуги перед Калужской областью».

Супруга губернатора заработала 2 млн. 39 тыс. рублей – на 244 тыс. меньше, чем в 2015-м. В эту сумму, в частности, входят доход от вкладов в банках (565 тыс. 822 рубля), пенсия (242 тыс. рублей), выплата за звание «Почётный гражданин г. Калуги» (42 тыс. рублей) и компенсация льгот ЖКУ (220 тыс. 468 рублей).

В собственности у главы региона по-прежнему находятся жилой дом площадью 442 кв. м, земельный участок под жилой дом площадью 16 тыс. 140 кв. м, а в пользовании – земельный участок площадью 51 тыс. 705 кв. м.

Анатолий Артамонов также является владельцем снегохода и автомобиля «Волга», от которых, как мы рассказывали, он мечтает избавиться.